Son dakika haber! Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıdır

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Geride bıraktığımız eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan ve küresel ekonomide birçok problemin aynı anda yaşandığı bir dönem içinde olunduğunu söyleyen Bakan Muş, "Dünya tarihinde ilk defa pandemi sebebiyle bu çapta bir kriz yaşanmış ve hala bu krizin etkileri tam olarak geçmemiştir. Rusya- Ukrayna savaşı da küresel emtia fiyatlarını, ekonomi ve ticaret politikalarını temelden sarsmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi, küresel ekonomide geçtiğimiz yıldan beri devam eden yüksek enflasyonun yanına artık birçok ülkede etkisini göstermeye başlayan resesyon ihtimali de eklenmiştir. Nitekim Dünya Bankası'nın 15 Eylül'de yayımladığı raporda, küresel enflasyonla mücadele için uygulanacak sert politikaların önümüzdeki yıl 1980'lerdekine benzer ölçüde bir küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Artan borçlanma maliyetleri, küresel ekonomide yüksek borç oranlarına sahip birçok şirket ve ülke için ciddi riskler oluşturmaya başlamıştır. Nitekim, kamu borçlarının milli gelire oranı 2022 yılı ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42,3 iken Euro Bölgesi'nde yüzde 95,6 olmuştur. IMF'nin geçtiğimiz ay yayımladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yaklaşık yüzde 190'a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar yaşaması muhtemeldir" diye konuştu.

'İSTANBUL MUTABAKATI GİBİ ÇÖZÜMLER OLASI BİR GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR'Uluslararası dayanışmaya katkı sağlayan adımları destekleyeceklerini söyleyen Bakan Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Farklı kuruluşların raporlarında birçok AB ülkesi için özellikle yükselen enerji fiyatları ve muhtemel doğal gaz kıtlığı nedeniyle yıl sonunda resesyon ihtimalinin güçlendiği belirtilirken; IMF Başkanı, sert geçecek bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunmuştur. Ekonomide böylesine ciddi sorunların var olduğu bir ortamda, dünyanın farklı coğrafyalarında tırmanan gerilimler çözüm için işbirliği yapmayı güçleştirmekte ve sorunları körüklemektedir. Türkiye olarak barış odaklı dış politika ilkemiz doğrultusunda, uluslararası dayanışmaya katkı sağlayan her adımı dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam etmekteyiz. Nitekim Karadeniz 'in öte yakasında yaşanan savaşın; bir an önce sona ermesi ve başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkilerini en aza indirmek için iki aydır başarıyla yürütülen İstanbul Mutabakatı gibi çözümler olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir. Zira tahıl koridoru, piyasaları sakinleştirmeye ve gıda enflasyonunu sınırlamaya yardımcı olmaktadır."'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSINI SÜRDÜRMEKTEDİR'Türkiye'nin 2022 büyüme tahmininin yüzde 3,7'den 5,4'e yükseldiğini kaydeden Bakan Muş, "Küresel tedarik zincirlerinin hala toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşların da etkisiyle küresel enflasyonun zirveye çıktığı ve gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir. Nitekim, 2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi, son olarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde de yüzde 7,6 gibi başarılı bir büyüme oranı kaydetmeyi başarmıştır. Bu dönemde gayri safi yurt içi hasıla artışımızın yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatımızdan kaynaklanmıştır. Dolayısıyla, ekonomimiz küresel ortamdaki tüm zorluklara rağmen dengeli ve sürdürülebilir ilerleyişini sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından da bu yöndeki performansımız teyit edilmekte olup, OECD daha geçtiğimiz hafta yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülkemiz için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den 5,4'e yükseltmiştir" dedi.'EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTIK'Türkiye'nin eylül ayı ihracatı yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Muş, "Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk dokuz ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55,6 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımızın yaklaşık üçte biri enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Öte yandan, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Söz konusu artış Ocak-Eylül döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 12,1 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.'HİZMET İHRACATIMIZI DA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ'Hizmet ihracatının da daha üst seviyelere taşınacağını belirten Bakan Muş, şöyle konuştu: "Öte yandan hizmet sektörünün daha iyi konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate aldığımız kapsamlı çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir. Toplam 4 karardan oluşan ve geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız 'Hizmet İhracatı Destek Program Paketi'miz bunlardan sadece bir tanesidir. Önümüzdeki süreçte attığımız adımlarla hizmet ihracatımızı da güçlü biçimde daha üst seviyelere taşımaya kararlıyız. İhracat ailemiz için rehber niteliğinde olacak bu çalışmalarımızın yanı sıra yine ihracatçılarımızın önünü açmak için ticari diplomasi faaliyetlerimize de hız kesmeden devam etmekteyiz."'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaları da anlatan Bakan Muş, "Daha iki gün önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ile savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin rolü, Tahıl Koridorunun işleyişi, STA'mızın yürürlüğe girmesi için onay süreçleri gibi mühim konuları görüştük. Ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında yine geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız protokoller ile Malezya ve Gürcistan ile var olan STA'larımızın kapsamını genişlettik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde katıldığımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ile birçok ülkedeki mevkidaşım ile ikili görüşme imkanımız ve bu ülkeler ile ikili ticari ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız olmuştur. Öte yandan, yanı başımızda büyüyen pazarlar olan Bosna Hersek ve Sırbistan ile pasaport olmadan sadece kimlikle seyahatin önü açılmıştır. Siz değerli iş insanlarımız için bu gelişmeler önemli fırsatlar barındırmaktadır. Tüm bu çalışma ve faaliyetlerin maksadı ihracatçılarımızın daha etkin ve daha rekabetçi bir şekilde pazarlara erişim sağlamalarıdır. Bizler bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.