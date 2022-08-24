İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler... - Son Dakika
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İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

24.08.2022 15:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısında okul ve personel servisi ücret tarifesine yapılacak yüzde 19.21 oranında artış oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti 554 TL'den 660 liraya çıktı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısında okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

EN YAKIN MESAFE ÜCRETİ 660 TL

Böylece servis araçlarında 554 TL olan 0-1 km arası ücret, yeni zamla birlikte 660 TL'ye çıkmış oldu. En uzak mesafe olan 23-25 kilometrenin ücreti ise 1.585 lira oldu. En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.

Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu:

0-1 km 554 liradan 660 liraya,

1-3 km 608 liradan 725 liraya,

3-5 km 658 liradan 784 liraya,

5-7 km 685 liradan 817 liraya,

7-9 km722 liradan 861 liraya,

9-11 km 836 liradan 997 liraya,

11-13 km 963 liradan 1.148 liraya,

13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya,

15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya,

15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya,

17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,

17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,

19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya,

19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya,

21-23 km 1.280 liradan1.526,00,

23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi.

EN SON NİSAN AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

UKOME geçtiğimiz nisan ayında toplu taşımayla beraber servis ücretlerine de zam yapmıştı. Okul ve personel servis ücretlerine bu kapsamda yüzde 40 zam yapılmıştı. En kısa mesafe ücreti 554 TL, uzun mesafe ücreti ise 1.330 lira olmuştu.

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler... - Son Dakika
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