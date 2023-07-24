Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! 2 yıl için yüzde 110 zam talep ediyorlar

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler öncesi yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini açıkladı.
2 YIL İÇİN YÜZDE 110 ZAM TALEBİ
2024 yılında zammın 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.
Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle:
- Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,
2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.
- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
- Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
- Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
- Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
- 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
- Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
- Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
- 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.