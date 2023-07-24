Memur-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! 2 yıl için yüzde 110 zam talep ediyorlar

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler öncesi yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini açıkladı.

2 YIL İÇİN YÜZDE 110 ZAM TALEBİ

2024 yılında zammın 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam istedi. Böylece Memur-Sen'in 2 yıllık zam talebi yüzde 110 oldu.

Memur-Sen'in diğer talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.