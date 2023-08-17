Son Dakika: Memurlar hükümetin yeni zam teklifinden de memnun olmadı: Revize edilmeli

Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme pazarlığında ikinci zam teklifini sundu. 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Hükümetin ilk teklife göre yüzde 2 artış yapması memurları memnun etmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek teklifin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

"BİZİM ANLAŞILMADIĞIMIZI İFADE EDİYOR"

Gelen teklife hayret ettiklerini belirten Yalçın, "Gelen teklife baktığımızda, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkarılması bizim anlaşılmadığımızı ifade ediyor. Bu açıdan hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken, tekliflerin yüzde 25'li rakamlarda geziyor olması hakikaten anlaşılabilir gibi değil." dedi.

"ZAMAN DARALIYOR"

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bu masanın çözüm masası olduğuna inanıyoruz. İkinci teklifte sosyal haklara ilişkin de cümle kurulmuş olması sadece masanın iyimser tarafı. Ayrıca bir kaç hizmet kolunu görüşebildik, diğerleri önümüzde duruyor. Diğer müzakere konuları önümüzde duruyor. Masanın kesintisiz işlemesine ihtiyaç var. Zaman daralıyor. Bu teklifleri ciddi rakamlar olmak üzere yeniden getirilmeli.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VAADİ ORTADA"

Refah payı görmezden gelinmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kamu görevlilerine büyüme oranında refah payı vereceğiz' vaadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Biz masada refah payı istedik. Ancak masada bu konu yok. 1.650 TL talebimizle ilgili konuşma olmadı. Kira yardımı henüz yok. Zamanımız daralıyor. Bu konular ele alınmalı. Masayı sonuna kadar işleteceğiz. Biz çözüm tarafıyız. Tekliflerin revize edilmesini istiyoruz. Rakamların yüzde 23'ten 25 çıkarıldığı bu zeminde konuşulacak çok bir şey yok. Kamu işverenini yeni bir değerlendirme yapmaya bekliyoruz."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR 2 YIL İÇİN YÜZDE 110 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

İşte madde madde memurların talepleri: