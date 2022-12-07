Perakendeciler plastik poşetlere yüzde 300 zam istemişti! Bakan Murat Kurum son kararı açıkladı - Son Dakika
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Perakendeciler plastik poşetlere yüzde 300 zam istemişti! Bakan Murat Kurum son kararı açıkladı

07.12.2022 21:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşetlerin bu yıl da 25 kuruş olacağını belirtti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla marketlerde satılan plastik poşet fiyatlarının yüzde 300 zamla 75 kuruşa yükseltilmesini istemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi.

"7 BİN DEPOZİTO İADE NOKTASI AÇILACAK"

Kurum, sözlerinin devamında "Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız. 2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

PERAKENDECİLER YÜZDE 300 ZAM İSTEMİŞTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2023 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde toplantı gerçekleştirmişti. Poşet fiyatında artış talep eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "75 kuruş bizim talebimiz. Poşet parası bizim kasamıza yüzde 100 girmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

PAGEV ZAM TALEBİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, zam talebine itiraz etmişti. Eroğlu, "Ücretli Poşet uygulamasında Bakanlığımız amacına ulaşıp, gereksiz poşet kullanımının önüne geçti. Bu anlamda küresel resesyon ve enflasyon ortamında poşet fiyatında 2023 yılında artış yapılmayıp 25 kuruşta kalınması hem tüketici hem üretici hem çevre için olumlu sonuç doğuracaktır" demişti.

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Son Dakika Ekonomi Perakendeciler plastik poşetlere yüzde 300 zam istemişti! Bakan Murat Kurum son kararı açıkladı - Son Dakika


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