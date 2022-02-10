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Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı

10.02.2022 10:03

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK açıklamasına göre, aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %47

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47 oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %52,9

İş gücü 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %20,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla %20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla %34,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %43 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu

İSTİHDAMIN %55,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 10 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 108 bin kişi, inşaat sektöründe 5 bin kişi, hizmet sektöründe 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,8'i tarım, %21,7'si sanayi, %6'sı inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu

ATIL İŞ GÜVÜ ORANI %22,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %11,3, İSTİHDAM ORANI %46

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %46 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4 puan artarak %51,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %18,3

Aralık ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak %27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak %18,3 oldu.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: asgari ücrete çalışmam diyenleri çıkarınca oran neredeyse sıfıra yaklaşıyor. herkes iş seçiyor. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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