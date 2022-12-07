Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan bomba açıklama: Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan bomba açıklama: Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız

07.12.2022 12:18

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün saat 14.00'te toplanacak. Gözlerin çevrildiği zirve öncesinde konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bugün saat 14.00'te başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrildi. Asgari ücret zammının belirleneceği maraton başlamadan önce işçi kesimini temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

"RAZI GELMEYECEĞİMİZ RAKAMA İMZA ATMAYACAĞIZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Ellerinde veriler olduğunu ve açlık sınırının 7 bin 785 TL olduğunu belirten Atalay, "Bugünkü komisyon toplantısında asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Memnun olacağız bir rakam çıkarsa altına imzamızı atarız. Razı gelmeyeceğiz hiçbir rakam için imza atamayacağız. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz. Asgari ücretlinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayacağız. Komisyon karar verecek. Başkanlar kuruluna üye verecek.

"KOMİSYON ADİL DEĞİL"

Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Biz 5 kişiyiz. Burada da 5 kişisin, komisyon adil değil. Asgari ücrette kim çalışıyor; Bartın'da çalışan terzinin çırağı, Artvin'deki çırak... Bunlar kardeşimiz ama kayıtları bizde olmayan insan topluluğu. Öyle bir imkan olsa da adil komisyon olsa, o komisyonun içinde de tamamı asgari ücretli olsa." ifadelerini kullandı.

"VERGİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI"

Vergilere ilişkin de konuşan Atalay, "Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. 20 sene evvel vergi, asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

YORUMLAR (6)
  • Ahmet Kçk: Asgeri ücrete zam gelmeden herşeye zam geliyor once bunlar sabit tutulmalı ne ise yarıyor istersen 20 binden baska asgeri ücrete herşeye 100 de 400 zam geldikten sonra bir ise yaramıyor asgeri ücrete zam yine milletin alim gücü olmayacak insanlarla dalga geciyirlar0 Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli

Asgari Ücret, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan bomba açıklama: Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan bomba açıklama: Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız - Son Dakika
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