Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu

Son Güncelleme: 11.09.2023 10:12

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, Türkiye'deki işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 3 milyon 291 bin kişi, işsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9.4 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.4

İşsizlik oranı erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.4 OLDU

İşgücü 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,1 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44.5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,8 olarak tahmin edildi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu - Son Dakika
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