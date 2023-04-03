Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 - Son Dakika
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Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51

03.04.2023 10:24

Türkiye'nin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, enflasyon mart ayında yüzde 2,29 olurken, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak duyuruldu. Düşüş eğilimiyse önceki aylarda olduğu gibi sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu.

Son Dakika! Enflasyon mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu

111 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,15 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 55,18 olarak kaydedilmişti.

YORUMLAR (1)
  • serdar sarıer: bu hikayenin sonu mutlu bitmez tüikkk düşüş eğilimini o kadar hissediyor ki halk heyecan dan uçuyorlar patates yüzde 300 soğan yüzde 500 artmış geçen seneye göre ve enflasyon düşüş eğiliminde öylemi tüik Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Mart ayında yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 - Son Dakika
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