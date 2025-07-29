Sorgulamax.com: Yaz Sezonunda Bilet ve Rezervasyon Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Sorgulamax.com: Yaz Sezonunda Bilet ve Rezervasyon Artışı

29.07.2025 11:25
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Sorgulamax.com, 2025 yaz sezonunda uçak, otobüs, araç kiralama ve otel rezervasyonlarında artış kaydetti.

Seyahat hizmetlerini karşılaştırmalı sunan çevrim içi platform Sorgulamax.com, 2025 yaz sezonunda uçak ve otobüs bileti ile araç kiralama ve otel rezervasyonu işlemlerinde artış kaydedildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2025 itibarıyla başlayan yaz döneminin ilk 8 haftasında platform üzerinden 256 binden fazla uçak bileti satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde 128 bin otobüs bileti rezervasyonu yapılırken, 31 bini aşkın araç kiralama ve 25 bin gecelemeyi aşan otel rezervasyonu kayıtlara geçti.

Kurban Bayramı ve yaz tatilinin birleştiği dönemde, günlük trafik 100 bin tekil kullanıcıya kadar ulaştı.

Platform kullanıcıları en çok İstanbul- İzmir, Ankara- Antalya ve İstanbul- Trabzon gibi iç hat rotalarını tercih etti. Bu uçuş noktalarında ortalama 12 farklı havayolu firmasının sunduğu fiyatlar, tek ekranda karşılaştırılarak sunuldu. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, standart havayolu sitelerine göre yüzde 15 ila yüzde 22 daha uygun fiyatla uçuşlarını gerçekleştirdi.

Kullanıcıların daha ekonomik tercihler yapması sağlandı.

Yaz döneminde otobüs bileti aramalarında İstanbul – Ankara, İzmir – Bodrum ve AdanaMersin hatları ön plana çıktı. Anadolu güzergahlarında öğrenci ve memur kaynaklı seyahat talebinde artış olduğu kaydedildi. Her bir aramada ortalama 5 farklı firmanın saat ve fiyat seçenekleri karşılaştırmalı olarak sunuldu.

Araç kiralama taleplerinde de özellikle havaalanı teslim araçlar öne çıktı. İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes ve Trabzon Havalimanı üzerinden yapılan kiralamalarda yoğunluk yaşandı. En çok tercih edilen araç segmenti, ekonomik sınıf ve otomatik vitesli araçlar olurken, kullanıcıların yüzde 68'i mobil cihaz üzerinden rezervasyon yaptı.

Sorgulamax.com, 25'in üzerinde araç kiralama firmasıyla entegre çalışarak, aynı bölgedeki farklı fiyatları sıralayarak, kullanıcıların aynı sınıftaki bir aracı yüzde 30'a kadar daha ucuza kiralayabilmesini sağladı.

6 farklı fiyat seçeneğini karşılaştırılabiliyor

Yaz sezonunda otel rezervasyonlarında Muğla, Antalya ve Balıkesir gibi kıyı şehirleri önde gelirken, doğa turizmine olan ilgi de gözle görülür şekilde arttı. Karadeniz yaylaları, Kapadokya bölgesi ve Kaz Dağları çevresindeki butik otel ve bungalov seçenekleri yüksek talep gördü.

Kullanıcılar rezervasyon sırasında ortalama 6 farklı fiyat seçeneğini karşılaştırırken, erken rezervasyon kampanyaları ile ortalama yüzde 20 daha uygun fiyata konaklama yapabildi.

Platform üzerinden yapılan aramalara göre, 2025 sonbahar ve kış döneminde seyahat taleplerinde belirli dönemlerde yoğunluk bekleniyor. Eylülde öğrencilerin şehir değişiklikleriyle birlikte otobüs ve uçak bileti taleplerinde artış öngörülürken, kasımda erken rezervasyon otel kampanyalarına yönelik ilginin artması bekleniyor. Yılbaşı döneminde ise araç kiralama ve şehir otellerine yönelik rezervasyonlarda hareketlilik yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sorgulamax.com: Yaz Sezonunda Bilet ve Rezervasyon Artışı - Son Dakika

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