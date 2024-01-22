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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek

Milyonlarca emeklinin gözü bu kulağı bu hafta Meclis'te olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteği 2 yıl uzatılıyor.

22.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 10:08
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Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü Genel Kurul gündemine gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYA ÇIKARILIYOR

Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA ÇIKARILIYOR

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ UZATILIYOR

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek

LİDERLER GRUP TOPLANTILARINDA KÜRSÜDE OLACAK

Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclis'e sunulması beklenen düzenlemelerin de hazırlıkları devam ediyor.

TEKLİFLERİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

AK Partili kurmaylar Sağlık Bakanlığı ve enerji ile ilgili taslaklar üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor. Tekliflerin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis\'te görüşülecek
YORUMLAR (35)
  • Yusuf Gümüşsoy: Bu seçimi emekliler, ve kademeli emeklilik bekleyenler belirleyecek, İnsanları açlığa mahkum eden bu yönetime oy yok!. Yanıtla 7 196
  • bülent C.: Gerek yoktu , en azından memur emeklileri ile aynı oranda olsaydı yüzde 49,5 ? 10.000 TL ile 1 ay geçinsinler görelim milletvekili ve bakanları Yanıtla 3 168
  • barbaros hayrettin paşa: Meclise neden taşınıyor verdinmi zam yüzde 42.6 de bitsin, meclis ne alaka,çok büyük zam vermiş gibi ssk bagkur emeklisi düşmanlıgı Yanıtla 4 127
  • alos : ALLAH'TAN %6 VERMEDİLER, YOKSA BU SENE MECLİSE ZOR GELİRDİ. Yanıtla 4 119
  • Hamdi Çankaya: 10 bin TL harca harca bitmez. Yanıtla 3 113
  • cemal köse: Vermemek için çalışıyorlar. Yanıtla 4 109
  • bedir arslan: garibanlar çok yoruldu zahmet olur çok yoruldular Yanıtla 2 106
  • Haluk Verisoglu: Reis %5 dedi,MECLİSin toplanması ,ZAMAN KAYBI,itiraz etme şansları yok ki ?? Yanıtla 5 84
  • alos : Neden vekiller 10 bin ile geçinsin. kötü örnek değildir. iyiyi kazanmak örnektir. 8 41
  • AHMET İSKENDERUN: Değerli Abim Bu seçim Belediye ve Muhtarlık Seçimi. Yerel seçim değil. 12 8
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Son Dakika Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek - Son Dakika
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