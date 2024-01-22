SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis\'te görüşülecek

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Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü Genel Kurul gündemine gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYA ÇIKARILIYOR

Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA ÇIKARILIYOR

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ UZATILIYOR

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

LİDERLER GRUP TOPLANTILARINDA KÜRSÜDE OLACAK

Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclis'e sunulması beklenen düzenlemelerin de hazırlıkları devam ediyor.

TEKLİFLERİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

AK Partili kurmaylar Sağlık Bakanlığı ve enerji ile ilgili taslaklar üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor. Tekliflerin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.