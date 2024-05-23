Staj ve çıraklık mağdurları, SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Staj ve çıraklık mağdurları, SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor

Staj ve çıraklık mağdurları, SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor

Staj ve çıraklık mağdurları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını, işe başlangıçlarında kendilerine verilen SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çırağa müjde olmaz açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrildi. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu CHP'ye mektup yazarak taleplerini iletti.

23.05.2024 16:03
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Staj ve çıraklık mağdurları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını, işe başlangıçlarında kendilerine verilen SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor.

"ÇIRAĞA MÜJDE" SLOGANLARINA ERDOĞAN'DAN NET CEVAP

Yerel seçimler öncesinde Konya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting sırasında "Çırağa müjde" sloganlarının üzerine, "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz." demişti.

Erdoğan'ın staj ve çırakların taleplerine kapıyı kapatmasının ardından gözler genel ve yerel seçimler öncesinde konuyu sık sık gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi.

Gerek Kemal Kılıçdaroğlu döneminde gerekse Özgür Özel döneminde staj ve çıraklık, kademeli emeklilik başta olmak üzere birçok emeklilik mağduruna dikkat kesilen CHP, yerel seçimlerde kazandığı oy çoğunluğuyla büyük çoğunluğun yaşadığı mağduriyetlerin ısrarla çözüm beklediğini göstermiş oldu.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARI FEDERASYONU CHP'YE MEKTUP YAZDI

İktidar kanadından olumsuz dönüş almalarının ardından rotalarını muhalefete çeviren staj ve çıraklık mağdurları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerine yaptığı ziyaretlerle taleplerini yinelemeye devam ediyor.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu son olarak CHP il başkanlarına mektup iletmeye başladı. Birçok şehirde eş zamanlı olarak etkinlik düzenleyen federasyon mektupta taleplerini,

"Sayın İl Başkanım

Staj ve Çıraklık Sigortasından 38 yıldır mağdur olmuş bir vatandaş olarak size bu mektubu ve talebimi iletiyorum.

Umarım kelimelerim, tüm staj ve çıraklık mağduru olan arkadaşlarımızın hayatlarını etkileyen, devletin yanlış ve haksız uygulamalarıyla derinden yaşadıkları haksızlığı ve umutsuzlukları anlamanıza yardımcı olur ve bu konuda çözüm bulmamıza bir yol açar.

Umarız ki; Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurları olarak yaşadığımız mağduriyeti ve hem bizim hem de ailemizin bu mağduriyetten kaynaklı aldığımız derin yaraları size doğru anlatabiliriz.

Her şartta ucuz iş gücüyle çalıştırıldık. Ülkemizin en zor şartlarında bile biz meslek okullular yardıma koştu. Ülkemizin üretiminde, sanayilerde, en zor ve riskli koşullarda çalıştırıldık, çalışmak uğruna hayatlar bitti, iş kazalarıyla ciddi yaralanmalar sonucu uzuv kayıpları yaşandı. Çocuk yaşta iş hayatına ilk adımı Staj/Çıraklıkla attık.

Maaş alan, ilk işe giriş tarihleri verilen, ellerine SSK kartı verilerek, sigortanız başladı denilerek kandırılan, ancak o dönem yapılan işe girişleri hala kabul edilmeyen sigorta mağduru insanlarız.'

Sizden, bizlerin sesine kulak vermenizi ve yaşadığımız bu haksızlığı bitirmek için adımlar atmanızı içtenlikle rica ediyorum. Bizlerin umutlarını canlı tutabilir ve gelecek için güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.

Talebimiz, CHP kurumsal kimliği ile birlikte organize ettiğimiz geniş katılımlı mitingimize destek olmanızı talep eder, mektubumuzu CHP Genel Merkezinize iletmenizi rica ederiz. Tüm Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurları adına verdiğiniz ve vereceğiniz tüm destekler için yürekten teşekkür ederim. Saygılarımla." sözleriyle dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Staj ve çıraklık mağdurları, SGK kartındaki tarihin geçerli olmasını istiyor - Son Dakika

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