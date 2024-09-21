Stellantis Pro One, IAA Transportation 2024'te Yenilikler Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis Pro One, IAA Transportation 2024'te Yenilikler Tanıttı

Stellantis Pro One, IAA Transportation 2024\'te Yenilikler Tanıttı

Stellantis Pro One, Hannover'de IAA Transportation 2024'te ticari araçlarını ve hidrojen teknolojisini sergiledi.

21.09.2024 16:19
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Stellantis'inPro One, IAA Transportation 2024'te teknolojik yenilikler barındıran ürün gamını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Stellantis'in ticari araçlara yönelik İş Birimi Stellantis Pro One, Hannover'de gerçekleştirilen IAA Transportation 2024'te dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Stellantis Pro One, Avrupa'nın ticari ve endüstriyel araçlara yönelik en büyük ticaret fuarı olan IAA Transportation 2024'te yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıttı. Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleştirilen fuar, sektördeki profesyonelleri ve önde gelen üreticileri bir araya getirdi.

Yüzde 28,5'in üzerinde pazar payıyla AB30 bölgesinde lider konumda yer alan Stellantis Pro One, fuara ev sahipliği yapan Almanya'da yılın ilk yarısında pazar payını 4 puan artırdı ve yüzde 45'in üzerinde bir büyüme kaydetti.

Alman ticaret fuarı, Opel Combo Elektrik, Citroën E-Berlingo Crew Van, EPTO'lu Peugeot E-Expert Fridge, Opel Movano HYDROGEN ve Fiat Professional E-Ducato Cargo Box olmak üzere Stellantis Pro One ticari araçlarının çok sayıda modeline ev sahipliği yaptı.

Ayrıca, Stellantis Pro One'ın her boyuttaki ticari araçlarını ve yenilikçi mikro mobilite çözümlerini içeren zengin ürün gamını vurgulamak ve aynı zamanda yükleme kapasitesine dikkat çekmek üzere Opel Movano HYDROGEN'in geniş kargo alanında ultra kompakt Opel Rocks Elektrik'i de sergiledi.

Şirket, orta boy ticari araçlarda sunduğu ve yakında Stellantis'in büyük boy ticari araçlarında da sunacak olduğu yenilikçi hidrojen yakıt hücresi (FCEV) teknolojisini ön plana aldı.

Grup, Citroen e-Jumper, Fiat Professional E-Ducato, Opel Movano Elektrik, Vauxhall Movano Elektrik ve PEUGEOT E-Boxer gibi modeller için 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan, sadece 5 dakikada yakıt ikmaline olanak tanıyan ve kargo kapasitesinden ödün gerektirmeyen özel bir güç mimarisi geliştirdi.

Bu teknolojinin geleceğine güvenen Stellantis, Avrupa'da hidrojenle çalışan orta boy minibüs yelpazesi sunan ilk üretici olarak, yakında ürün gamına büyük boy minibüs yelpazesini de eklemeye hazırlanıyor.

Stellantis Pro One, hidrojen yakıt hücreli araç üretim kapasitesinin genişlemesi ve tüm kompakt, orta ve büyük boy minibüs ürün gamının yenilenmesiyle başlattığı küresel hamleyle, sürücüler için ideal bir ekosistem sağlıyor.

Ticari araç sahipleri için ise güvenilir bir ortak olmak üzere güç-aktarma sistemleri, güvenlik, ADAS ve bağlantılı hizmetler konusunda kapsamlı bir ileri teknoloji paketinden yararlanıyor. Ayrıca, yeni büyük boy minibüs serisinde yeni Multijet 4.0 içten yanmalı motor ve yenilikçi 8 ileri otomatik şanzıman (AT8) yer alıyor.

Fuarda dönüştürülmüş ticari araçlar sergilendi

Şirketin kurum içi dönüşümleri, dünya genelinde 400'ün üzerinde sertifikalı ortakla işbirliği içinde geliştirilen çözümlerle tamamlanıyor. Bu kapsamlı ağ, Stellantis'in tüm profesyonel ihtiyaçları karşılamasına ve bayi ağı üzerinden dönüşümleri dağıtmasına, teslimat sürelerini optimize etmesine ve yenilikçi bir dijital sistemle sunulan ürün çözümlerini bir önceki yıla göre yüzde 30 artırarak müşteri deneyimini kolaylaştırmasına olanak tanıyor.

Stellantis, 2024'te sertifikalı ortaklarla dönüşüm konusunda yüzde 25'lik bir artış kaydetti ve şirket içinde üretilen büyük filolar için kişiselleştirilmiş ürünlerin sayısını iki katına çıkartarak Avrupa genelinde dönüştürülmüş araç satışlarında yüzde 35'lik bir artış kaydetti.

Ayrıca Stellantis, 16 yıldır üst üste Avrupa karavan ve kamp aracı pazarına liderlik ederek karavan pazarında yüzde 54'lük bir paya sahip olurken, Avrupa yollarındaki karavan ve kamp araçlarının yüzde 75'i Stellantis platformlarını kullanıyor.

Stellantis Pro One standında, birkaç dönüştürülmüş araç da sergilendi. Dünyada ilk kez büyük boy minibüs segmentinde hidrojen yakıt hücresi teknolojisini (Yakıt Hücreli Elektrikli Araç - FCEV) tanıtan yenilikçi Opel Movano HYDROGEN ve diğer batarya elektrikli araç seçenekleri, Stellantis'i yerel olarak emisyonsuz ticari araçlarda Avrupa lideri olarak konumlandırıyor.

IAA Transportation 2024'te, sertifikalı ortaklarla işbirliği içinde geliştirilen üç adet daha dönüştürülmüş araç sergilendi. Bunların hepsi 100 kW/136 HP güce ve 270 Nm torka sahip elektromotora ve 350 kilometreye (WLTP'ye göre) kadar menzil sağlayan 50 kWsa bataryaya sahip olmasıyla öne çıktı.

Bunlardan ilki, sertifikalı ortak Sortimo tarafından geliştirilen ve toplam ağırlığı sadece 74 kilogram olan her iki tarafında raflar, güçlendirilmiş zemin ve opsiyonel iki dikey çubukla donatılan Opel Combo Elektrik oldu. Hemen yanında sargilenen Citroen E-Berlingo Crew Van ise esnek sürgülü kafes bölmeye ve profesyonel aletlere bağlı olarak iki veya beş kişilik kapasiteye sahip yapısıyla dikkati çekti.

Ayrıca sertifikalı ortak Kerstner imzasını taşıyan ve 265 kilogram ağırlığı ile 0 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda taze ürünlerin taşınması için tasarlanan ePTO ile donatılan bir PEUGEOT E-Expert Fridge de fuarda sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Ticari Araç İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, Dare Forward 2030 stratejik planına katkıda bulunan 7 kilit unsurdan birinin Stellantis Pro One 360 derece stratejisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu stratejiyle tamamen yeni minibüs yelpazesi, elektrikli pick-up modeller, bağlantılı hizmetler, eksiksiz dijital dönüşüm ekosistemi ve 2 hidrojenli minibüs ile müşterilerin gereksinimlerine cevap veriyoruz. Tüm bunlar, MEA bölgesinde (Avrupa ve Güney Amerika gibi) lider, Avrupa batarya elektrikli araçlarda lider (yüzde 32), hidrojende öncü ve dünya genelinde güçlü bir liderlik pozisyonuna sahip olmamıza katkı sağlıyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Hannover, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis Pro One, IAA Transportation 2024'te Yenilikler Tanıttı - Son Dakika

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