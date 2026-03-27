Şubat'ta 9.581 Şirket Kuruldu

27.03.2026 10:39
Türkiye'de şubatta 9 bin 581 şirket ve kooperatifin kuruluş işlemi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azalırken kooperatif sayısı yüzde 27,4 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artarken kooperatif sayısı yüzde 23,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 geriledi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 artış gösterirken kooperatif sayısı yüzde 19, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,8, kooperatif sayısı yüzde 2,1 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,8 artış kayıtlara geçti.

Ardahan ve Bayburt'ta şirket kurulmadı

Türkiye'de Ardahan ve Bayburt hariç diğer illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubatta kurulan 9 bin 432 şirketin 913'ünün anonim şirket, 8 bin 513'ünün ise limitet şirket olduğu görüldü. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulurken şirketlerin yüzde 37,8'inin İstanbul, yüzde 10,4'ünün Ankara, yüzde 6,6'sının İzmir'de olduğu kaydedildi.

Bu yıl ocak-şubat döneminde toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2'sini, 1902 anonim şirket ise yüzde 26,8'ini oluşturdu. Şubatta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283'ü toptan ve perakende ticaret, 1504'ü inşaat ve 1163'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 699'u inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret, 109'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 577'sinin toptan ve perakende ticaret, 222'sinin imalat ve 135'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 754'ünün toptan ve perakende ticaret, 401'inin inşaat, 159'unun ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 149 kooperatif kurulurken bunların 103'ü konut yapı, 26'sı işletme, 5'i tarımsal kalkınma, 5'i üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380'i Suriye, 38'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 79'u anonim, 725'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu yılın iki aylık döneminde kurulan şirketlerin 266'sının uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169'unun ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60'ının uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.

Anonim şirket ortaklarının yüzde 15,4'ü kadın girişimci

Geçen ay kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 15,4, limitet şirketlerde yüzde 16, kooperatiflerde yüzde 24,7 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 13,9'u kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Şubatta kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortakların yüzde 30,9'unun 35-44, limitet şirketlerde yüzde 31,9'unun 25-34, kooperatiflerin ise yüzde 28,6'sının 35-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,5'i de 35-44 yaş girişimciler tarafından kuruldu.

2 ayda 20 bin 547 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 20 bin 547'ye yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 12,2 azalışla 3 bin 225'e geriledi.

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüre anne suçsuz bulundu 11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüre anne suçsuz bulundu
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Demet Akalın’ın “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı Demet Akalın'ın "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
