Şubat'ta 9.581 Şirket Kuruldu

Türkiye'de şubatta 9 bin 581 şirket ve kooperatifin kuruluş işlemi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azalırken kooperatif sayısı yüzde 27,4 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artarken kooperatif sayısı yüzde 23,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 geriledi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 artış gösterirken kooperatif sayısı yüzde 19, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,8, kooperatif sayısı yüzde 2,1 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,8 artış kayıtlara geçti.

Ardahan ve Bayburt'ta şirket kurulmadı

Türkiye'de Ardahan ve Bayburt hariç diğer illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubatta kurulan 9 bin 432 şirketin 913'ünün anonim şirket, 8 bin 513'ünün ise limitet şirket olduğu görüldü. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulurken şirketlerin yüzde 37,8'inin İstanbul, yüzde 10,4'ünün Ankara, yüzde 6,6'sının İzmir'de olduğu kaydedildi.

Bu yıl ocak-şubat döneminde toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2'sini, 1902 anonim şirket ise yüzde 26,8'ini oluşturdu. Şubatta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283'ü toptan ve perakende ticaret, 1504'ü inşaat ve 1163'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 699'u inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret, 109'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 577'sinin toptan ve perakende ticaret, 222'sinin imalat ve 135'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 754'ünün toptan ve perakende ticaret, 401'inin inşaat, 159'unun ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 149 kooperatif kurulurken bunların 103'ü konut yapı, 26'sı işletme, 5'i tarımsal kalkınma, 5'i üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380'i Suriye, 38'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 79'u anonim, 725'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu yılın iki aylık döneminde kurulan şirketlerin 266'sının uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169'unun ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60'ının uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.

Anonim şirket ortaklarının yüzde 15,4'ü kadın girişimci

Geçen ay kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 15,4, limitet şirketlerde yüzde 16, kooperatiflerde yüzde 24,7 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 13,9'u kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Şubatta kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortakların yüzde 30,9'unun 35-44, limitet şirketlerde yüzde 31,9'unun 25-34, kooperatiflerin ise yüzde 28,6'sının 35-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,5'i de 35-44 yaş girişimciler tarafından kuruldu.

2 ayda 20 bin 547 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 20 bin 547'ye yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 12,2 azalışla 3 bin 225'e geriledi.