Suriye'nin Normalleşmesi İçin Ulaşım Adımları - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'nin Normalleşmesi İçin Ulaşım Adımları

Suriye\'nin Normalleşmesi İçin Ulaşım Adımları

Bakan Uraloğlu, ulaştırma ilişkileriyle Suriye'nin normalleşmesini hızlandıracaklarını belirtti.

24.12.2024 18:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de atılacak adımlara ilişkin, "Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nın açılışına katıldı. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma koridorlarının kıtalar arası bağların güçlenmesini, transit taşımacılığın lojistik verimliliğin artmasını sağladığını belirtti. Ülkenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü aktör olmayı hedeflediğini kaydeden Uraloğlu, "Bu vizyon, sadece hedef değil, büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşasıdır. Ulaştırma sektörü, bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biridir" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışma yürüttüğüne dikkati çekerek, Zengezur Koridoru'yla ilgili Azerbaycan tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

"Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir"

Türkiye'nin dinamik bir coğrafyada yer aldığını kaydeden Uraloğlu, "Suriye'ye neler yapabileceğimizi düşünüyorduk, şimdi bunu biraz daha ete kemiğe büründürme çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim. Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir" diye konuştu.

Uraloğlu, Mısır ile kara ulaştırmasıyla ilgili anlaşma sürecini de başlattıklarını, fiziksel belgelerin yerini alacak elektronik geçiş belgelerinde de dünyada öncü olduklarının altını çizerek, " Özbekistan'dan sonra Azerbaycan ile de entegrasyon sağladık. Türkiye'nin geliştirdiği model, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki diğer ülkelerde de kullanılmaya başlandı" dedi.

"Türkiye'yi lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaştıracağız"

Uraloğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürücü temini konusunda sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını belirterek, "Ülkemizde sürücülerle ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorum. Biz 69 yaşına kadar önümüzdeki senede de tekrar gerekli işlemlerin yapılmasının olurunu verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi lojistik bir güç haline getirme hedefi kapsamında denizcilik sektöründe atılan adımların önemine vurgu yapan Uraloğlu, "2024 yılı, denizcilik sektörümüz açısından önemli projelere imza attığımız bir yıl oldu. Deniz ticareti açısından baktığımızda, bin Groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filomuzun dünya sıralamasında 11. sıraya yükselmesi, yılın en önemli gelişmelerindendi. 2025 hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşıyarak Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmaktır. Türkiye'yi lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaştıracağız" diye konuştu.

Uraloğlu, demir yolu projelerine ilişkin de bilgi vererek, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladıklarını, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenleri de 10 yıllık periyod içinde hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriye'nin Normalleşmesi İçin Ulaşım Adımları - Son Dakika

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