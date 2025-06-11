Suriye'ye 2.el Araç Sevkiyatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'ye 2.el Araç Sevkiyatı Hızla Devam Ediyor

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11.06.2025 09:46
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Suriye\'ye 2.el Araç Sevkiyatı Hızla Devam Ediyor
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Uzak Doğu'dan gelen 2.el araçlar İskenderun limanından Suriye'ye taşınıyor; tır yoğunluğu sürüyor.

Uzak Doğu'dan getirilen yüzlerce 2.el araç tırlarla Suriye'ye taşınıyor

HATAY - Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanlara gelen 2.el araçlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlarla Suriye'ye taşınıyor. Tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim edilen araçlar, savaşın izlerini silen insanların hayalindeki araç olmak için yola çıkıyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Uzak Doğu ülkeleri olan; Çin ve Güney Kore başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde kullanımları sona eren araçlar, gemilerle İskenderun limanına taşınıyor. Gemilerden teslim alınan araçlar, tırlarla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşınıyor ve buradan da tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor. Suriyeli tüccarlar tarafından teslim alınan araçlar, ülkenin çeşitli bölgesinde yaşayan insanların hayallerindeki araçlar olmak için yola çıkıyor. Suriye'ye araç sevkiyatı hızla devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu sürüyor.

" Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz"

Her seferde 6 araç taşıdığını ifade eden tır şoförü Aydın Eker, "Ben 27 yıldır tır şoförüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye'de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geliyoruz. Savaştan sonra geçişler iyi ve güzel gidiyor. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz. Savaştan önce buraya gelmedim. Bir aydır buraya çalışıyorum. Irak'ta sıfır otoçeker kalmadığı için buraya geldik. Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, buradan da tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz" dedi.

Araçları İskenderun limanından alarak Cilvegözü Sınır kapısından Suriye'ye geçirdiklerini ifade eden tır şoförü Mehmet Ay, "Ben burada 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Buraya ayda 4 sefer geliyorum, araba taşıyoruz. Ayda 3 sefer karşı tarafa gidiyoruz. Bu araçları Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye girdiriyoruz, 4 km ileride tampon bölgeye bırakıp geliyoruz. Araçları İskenderun limanından alıp getiriyoruz. 10 gün içinde 150 araç götürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Buradan ayda ortalama 1500 araba karşı tarafa gidiyor"

Ayda ortalama 1500 aracın Suriye'ye gittiğini ifade eden tır şoförü Abdulali Ay, "Ben 22 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Genelliklerle tırlarla araç taşıyoruz. Önceden inşaat, tente ve gıda malzemeleri taşıyordum. Ayda 4 sefer yapıyoruz. Ayda ortalama 1500 araba karşı tarafa gidiyor. Geçmiş yıllara göre yoğunluk ağırlaşmış ve artmış. Burada normalde günde bir sefer yapmamız gerekiyorken buraya gelip 5 gün bekliyoruz. Buradan da ortalama 350 ila 400 arasında tır gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İskenderun, Cilvegözü, Uzak Doğu, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Suriye, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'ye 2.el Araç Sevkiyatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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