Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi

Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi

Tarım sektörü, ocak-mart döneminde 9,3 milyar dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı. Tarım ihracatı, yılın ilk 3 ayında yüzde 8,6 artarak Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,6 pay aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 3,1 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. İhracatın en çok yapıldığı ülkeler ise Irak, Rusya Federasyonu, ABD, Almanya ve Hollanda oldu.

15.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım sektörü, 9,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Jeopolitik risklerin ve küresel çapta gıda arzına ilişkin sıkıntıların hakim olduğu ocak-mart döneminde tarım ihracatında tarihi zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım sektörü 9,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını yakaladı. Yılın ilk 3 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,6 artan tarım ihracatı Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,6 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 3,1 milyar dolarlık, yaş meyve ve sebzede 963,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 708,3 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 497,6 milyon dolarlık, süs bitkileri ve mamullerinde ise 49,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde yıllık bazda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7, yaş meyve ve sebzede yüzde 2,6, meyve sebze mamullerinde yüzde 28,9, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 29,9, süs bitkileri ve mamullerinde yüzde 2,1 ihracat artışı görüldü.

Hububat sektörünün Irak'a ihracatı 600 milyon dolara yaklaştı

Sektörlerin en yüksek ihracatı yaptıkları ülkelere bakıldığında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında başı 583,8 milyon dolarla Irak çekti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe ilk sırayı 216,9 milyon dolarla Rusya Federasyonu alırken, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 109,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Kuru meyve ve mamullerinde Almanya 61,6 milyon dolarla birinci olurken, süs bitkileri ve mamulleri sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke 10,7 milyon dolarla Hollanda oldu.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan 903,7 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile 197,6 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri, Mersin'den 263,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze, İzmir'den 160,6 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri, Antalya'dan 20,6 milyon dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleşti.

TİM verilerine göre, bu yılın ve 2023'ün ocak-mart döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 MART
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM8.583.1039.320.706+8,614,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER5.805.7746.415.877+10,510,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri2.918.0903.121.889+7,04,9
Yaş Meyve ve Sebze939.057963.595+2,61,5
Meyve Sebze Mamulleri549.629708.255+28,91,1
Kuru Meyve ve Mamulleri383.124497.640+29,90,8
Fındık ve Mamulleri453.307606.041+33,71,0
Zeytin ve Zeytinyağı292.427245.030-16,20,4
Tütün222.096224.359+1,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri48.04449.067+2,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER819.856970.854+18,41,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller819.856970.854+18,41,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ1.957.4731.933.975-1,23,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri1.957.4731.933.975-1,23,0

Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Hollanda, Türkiye, Almanya, İhracat, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım Sektörü Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement