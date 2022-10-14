Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika
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Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

14.10.2022 15:58

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçinin büyük bir merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Kirişçi, yarım milyar liralık destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER HANGİ ALANLARDA YAPILACAK

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika
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