Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması

23.08.2022 18:00
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı bir ülke olduğunu belirterek, "Su ürünleri sektörüne gelince, 1,4 milyar dolarlık ihracatımız var, sadece 200 milyon dolarlık ithalatımız, yani 1,2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlamız var.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı bir ülke olduğunu belirterek, "Su ürünleri sektörüne gelince, 1,4 milyar dolarlık ihracatımız var, sadece 200 milyon dolarlık ithalatımız, yani 1,2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlamız var. Hedefimiz 2023 için bunu 2 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Sarıyer Rumelifeneri'nde balıkçı kooperatifleri üyeleri, balıkçılar ve esnafla bir araya geldi.

Kooperatif üyeleri ile olan buluşmasında Bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kirişci, sektörde yaşanan sorunlar için daha dikkatli, daha özenli, daha kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Sektör rakamlarına değinen Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke. Su ürünleri sektörüne gelince, 1,4 milyar dolarlık ihracatımız var, sadece 200 milyon dolarlık ithalatımız var, yani 1,2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlamız var. Hedefimiz 2023 için bunu 2 milyar dolara çıkarmak. Bunu çıkarmak mümkün mü? Evet, mümkün. Çünkü ülkemizin üreticileri bu potansiyele, bu kabiliyete, bu yatkınlığa, bu üretkenliğe sahip. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu kardeşlerimize, yani sizlere sunmakla mükellefiz.

Dolayısıyla biz su ürünleri sektörüne çok farklı bakıyoruz, çok ümitvarız, ülkemiz için de çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Buradan daha fazla üretim elde etmemiz gerek. Bunları yaparken de gerek ulusal, gerekse de uluslararası bir yığın önümüze mevzuatlar çıkıyor. Bu mevzuatları da dikkate alarak bu faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz."

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Ağustos akşamında sezonun açılışını yapması ile ilgili bir arzları bulunduğunu bildirerek, bir aksilik olmazsa söz konusu programın bu çerçevede gerçekleşeceğini aktardı.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunun altını çizen Kirişci, partinin birilerinin ricası üzerine kurulmuş bir parti olmadığına işaret etti.

Kirişci, "Bu parti millete zulmeden değil, aksine milletin dertlerini çözen bir parti. Bu dertleri çözmek için de gerek içeride gerekse dışarıda pek çok uzantıların ayağına basan, ayağına bastığı için de feryat figana muhatap olan bir parti, bir genel başkan ve bir lider var. ve bu lider her konuda olduğu gibi su ürünleri konusunda da her daim yanınızda yer aldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişçi, kooperatif üyeleriyle görüşmesinin ardından Rumelifeneri Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret etti

Ziyaret çerçevesinde balıkçı esnafının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha sonra limanda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ardından da limanda ağ tamiri yapan balıkçılarla bir müddet sohbet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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