Tarımda Çözüm Arayışları: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Teknolojiler

Ekonomi

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) yöneticisi olduğu TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından desteklenen "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" kapsamında 250 araştırmacı ve 110 bursiyer öğrenci, Türkiye'de tarımın geleceğine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Projede, ERÜ'nün yanı sıra Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü, ODTÜ-GÜNAM, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Toros Tarım AŞ ve Tekfen Tarım AŞ gibi çok sayıda paydaş yer alıyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AA muhabirine, projenin 130 milyon lira gibi ciddi fona sahip olduğunu söyledi.

Projeyle yöresel tarıma katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

"Çünkü tarım süreçlerinde her yörenin kendi iklim koşullarına göre tarım yapma olanakları var. Rusya- Ukrayna savaşı, bize gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu durumlarda kendine yeten ülkelerin rahat ettiğini gördük. Bizim amacımız da bu projeyle bunları ortaya koyabilmek. Ara değerlendirmelerimizle proje her aşamada devam ediyor, takipleri TÜBİTAK tarafından yapılıyor. Projeden çok güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi, bu tür projelerle kurumsal marka değerini artırarak kendisinden söz ettirmeye devam edecek."

Yeni bitki ve ıslah çalışmalarıyla biyolojik ilaçlar üzerine çalışma yapılıyor

Proje Yöneticisi Araştırma Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özhan Şimşek ise TÜBİTAK'ın en büyük fonu olan 1004 projesinin araştırma üniversitelerine verildiğini belirtti.

Türkiye'nin tarımı için çok büyük konsorsiyum kurulduğunu ifade eden Şimşek, "Hedefimiz, Türkiye'nin tarımsal problemlerine çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla teknolojiler üretmek ve bu teknolojilere dayalı ürünler geliştirmek." dedi.

Projenin çok geniş kapsamlı olduğunu ve birçok çalışmayı barındırdığını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Bitki ıslahı çalışmaları yürütüyoruz. Ülkemiz için ekonomik öneme sahip üzüm, çilek, buğday gibi türlerde hem modern, gelişmiş biyoteknolojik tekniklerle hem de klasik yöntemleri kullanarak küresel iklim değişikliğine uyumlu yeni çeşitleri geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu çeşitlerin bitki beslemesi için kimyasal gübrelerden uzaklaşarak mikrobiyal gübreler geliştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, biyolojik ilaç kısmı çok önemli. Kimyasal ilaçlardan uzaklaşarak biyolojik ilaçlar elde ederek bu bitkilerin ilaçlanması üzerine projelerimiz var. Bir yandan da bu bitkilerin çok fazla atığı var. Bu bitki atık ve artıklarını ülke ekonomisine kazandırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Hem gıda etken maddelerinin elde edilmesi hem de yeşil yapraklardan bitkisel protein elde edilmesi çalışmaları yürütüyoruz."

"Dev araştırma ordusu kurmuş durumdayız"

Tarımda kullanılan enerjiye yönelik de projeleri bulunduğundan bahseden Şimşek, şunları kaydetti:

"Hem Erciyes Üniversitesinin arazilerinde hem de Türkiye'nin farklı lokasyonlarında meyve ve sebze bahçelerinin üzerine güneş enerji sistemleri kurarak, enerjiden tasarruf ederek bitki verimini artırmak istiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç etken maddeleri elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Topraksız tarım teknolojisi çalışıyoruz. Bu projelerin hepsi birbiriyle iç içe girmiş durumda. Projemizde 250 araştırmacı ve 110 bursiyer var, dev araştırma ordusu kurmuş durumdayız. Projemizde yer alan 110 bursiyerin de yetişmesi, akademide, özel sektörde, ilgili kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."