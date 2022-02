Tarımda yeni bir devrim

KOCAELİ(İHA) – Türkiye'de önemli bir yere sahip olan tarım için, İGSAŞ ile Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir projeye imza attı. İmzalanan protokol kapsamında, hiçbir kimyasal ürün kullanılmadan ve sudan yüzde 95 oranında tasarruf edilerek yerin altında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), dikey tarım projesi için bir araya geldi. İGSAŞ Kocaeli Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine; İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. İlkay Ünal ve Ahmet Yavuz Karaca arasında imzalanan protokol kapsamında, Türkiye'de ilk kez dikey tarım projesinin hayata geçirileceği Ar-Ge çalışmaları başlatılacak. Sudan yüzde 95 oranında tasarruf edildiği ve kimyasal maddeler olmadan yapılan dikey tarım projesi ilk olarak İstanbul Kağıthane'de bulunan bir otoparkın eksi 8'inci katında denenecek. Ortamda bulunan sensörler; sıcaklık, nem, ışık, pH ve elektrik iletkenliği gibi verileri ölçecek. Projenin ilerleyen zamanlarında dikey tarım projesi farklı atıl noktalarda da faaliyete geçirilecek.

"Dikey tarım, devletimiz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanıyor olacak"

Bu projenin Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "Bundan önce daha farklı destek projelerimiz oldu fakat bu diğerlerinden çok farklı. Çünkü dikey tarım projesinin yanında Ar-Ge merkezi kuruluyor. Bu anlaşma bizim için maddiyattan daha önemli. Bir tarafta devletimiz bir tarafta özel sektör, tarımın geleceği için ortaya Dünya genelinde yaşanan kıtlığa faydalı olabilecek farklı bir bakış açısı ve değer katabilecek. Birleşmiş Milletler'in verilerine baktığımızda 2 buçuk milyar insanın yeteri kadar gıdaya erişemediğini ve beslenemediğini görüyoruz. 1 santimetre toprak, bin yılda oluşuyor. Bu toprak bu kadar değerliyse, inanışımıza göre her şey bununla başladıysa ve bütün bu bereket buradan çıkıyorsa İGSAŞ olarak bunun için yapabileceğimiz her katkı bizim için çok değerli. Bize bu fırsatı verdikleri için devletimize ve İstanbul İl Orman ve Tarım Müdürlüğümüze çok müteşekkiriz. Olay bizim için sponsorluk anlaşmasından çok daha ötede. Çok farklı manevi anlamlar barındırıyor. Dikey tarım, devletimiz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanıyor olacak" dedi.

"Bugün hayalimiz gerçek oldu"

Gıdanın, insan için en önemli unsur olduğunun altını çizen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Gıdanın ne kadar önemli olduğu pandemi döneminde daha iyi anlaşıldı. İnsan, yemeden ve içmeden hayatta kalamaz. Bunun için yeni tarım teknolojilerine ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul gibi, ülke nüfusunun yüzde 20'sini barındıran 16 milyon nüfusluk bir ildeysek yeni teknolojileri araştırmak ve bulmak zorundayız. İstanbul, zannedilenin aksine sadece tarihin ve sanayinin başkenti değil. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık kenti. 2-3 yıldır bu projeyi kovalıyorduk ve bugün bu hayalimiz gerçek oldu. Projemize ilk olarak İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir otoparkın eksi 8'inci katında bulunan 700 metrekarelik bir alanda başlayacağız. İlerleyen dönemlerde de metro alanlarındaki atıl bölgelerde bu projeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Projemiz, büyükşehirlerdeki atıl noktaların değerlendirilmesi noktasında olacak. Pandemide, gıdanın nakliye sorunu olduğunu da gördük. Bu projede güneşe ve toprağa ihtiyaç duyulmadan, dikey katmanlarda LED bitki büyütme ışıkları kullanarak ürün yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda; ortam sıcaklığı, nem, ışık, pH ve elektrik iletkenliği gibi parametreler sensörler tarafından ölçülecek"

"Projede kimyasal kullanılmayacak"

Proje kapsamında pahalı ürünlerin yetiştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Karaca, "Biz bu projede katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek istiyoruz. Yetiştikleri şartları sağlamak suretiyle yükü hafif fakat bulunması zor ürünleri yetiştireceğiz. Ayrıca projede kimyasal kullanılmayacak olması, çevre ve insan sağlığı için çok önemli. Bildiğiniz üzere su yanakları Dünya genelinde azalıyor. Bu projede yüzde 95 su tasarrufu var. İGSAŞ'ı projenin bir sahibi olarak görüyoruz. Ekibim ve bakanlığın adına da, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözlerine ekledi. - KOCAELİ