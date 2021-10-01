Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Kuşadası Belediyesi'de yer aldı

İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi de yerini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın ve Kuşadası'na özgü tarımsal ürünlerin yar aldığı stantları ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen tarımsal projeler hakkında bilgi aldı.

CHP'li belediyelerin tarıma verdikleri desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla; 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, 160 belediye ve 300'ü aşkın kooperatifin yer aldığı Tarımsal Kalkınma Zirvesi başladı. Zirvede belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünlerinin yer aldığı fuar alanında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi stantları büyük ilgi gördü.

"Başkan Çerçioğlu rüzgarı esti"

Zirvede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu rüzgarı esti. Başkan Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer stantları tek tek dolaştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumları ile yetiştirdiği iyi tarım ürünlerini tanıtan Başkan Çerçioğlu, ardından Kuşadası Belediyesi standında tanıtılan ve sarı rengi nedeniyle 'altın otu' olarak adlandırılan şifalı bitki ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

"Ada Bahçe'nin ürünleri İstanbul'da"

Kuşadası Belediyesi'nin standında altın otunun yanı sıra Ada Bahçe'de iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilen ürünler İstanbulluların beğenisine sunuldu. Ayrıca S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan kadınlar ile diğer tarım kooperatiflerinin ürünleri de tanıtıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, standı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ada Bahçe projesi hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan, "Pandemi döneminde ucuz ve sağlıklı tarım ürünlerine kolay ulaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul'daki fuarda yerimizi alarak diğer CHP'li belediyelerle tarım politikaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok proje ile kentimizdeki yerel üreticileri ve tarım kooperatiflerini destekledik" diye konuştu. - AYDIN