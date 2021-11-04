Üye Girişi
Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar - Son Dakika

Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar

04.11.2021 16:02

Faturaları düşürmek için vatandaşa tasarruf önerisinde bulunan ve evi 1 derece az ısıtmanın faturaları yüzde 7 düşüreceğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Dönmez, "Evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Muhalefet yapmak adına 'cımbız siyaseti' yaptığını zannedenler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir medya grubunun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da konuşmacı olarak yer aldığı zirvede konuşan Bakan Dönmez, son birkaç gündür kamuoyunda çarpıtılarak aktarılan bir konunun olduğunu belirterek, "Plan ve Bütçe Komisyonu müzakerelerinde enerji verimliliği ile alakalı olarak sayın milletvekillerimizin bakanlığın bu konudaki aksiyonları ve planlarıyla alakalı sorusuna da deminki çerçeve içerisinde bir cevap vermiştim" hatırlatmasını yaptı.

"ISITMA DERECESİ İLE ALAKALI BİR ÖRNEK AKTARMIŞTIM"

Bakan Dönmez, özellikle Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının bu konuda öncü olması açısından 2023'e kadar yüzde 15'lik bir enerji tasarrufu sağlanması hedefi olduğunu anımsatarak, "Bu konu 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. Bu kültürün ve bilincin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bu kapsamda da evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Bu kapsamda da daha iyi anlaşılsın diye evlerimizde ısıtma derecesi ile alakalı bir örnek de aktarmıştım" dedi.

"CIMBIZ SİYASETİ"

Bakan Dönmez, bir derecelik bir etkinin tüketimler üzerindeki etkisinin yüzde 7 azalma olmasının yanı sıra kış ve yaz mevsiminde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, "Maalesef bazı yazılı ve sosyal medyada bu bağlamdan kopartılarak ve çarpıtılarak aktarıldı. Muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak, 'cımbız siyaseti' yaptığını zannedenler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar. Biz ise milli enerjiye, ülkenin geleceğine karşı doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BAŞKA BİR NOKTAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel verilerine göre insanların çalıştığı ve yaşadığı mekanlarla ilgili olarak ideal oda sıcaklığının 21 derece olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Buna uyan vatandaşlarımız zaten var. Fazla dikkat etmeyen insanlarımız olabiliyor. Ama maalesef başka konularda da olduğu gibi bağlamından kopartarak, cımbızlayarak başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Ama biz doğruları ve bilimsel verileri her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulundu. Evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dikkat çeken Dönmez, 7'den 7'e herkesin bunu yapması gerektiğini söylemişti.

Bakan Dönmez şunları söylemişti:

"Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz"

Bakan Dönmez'in bu sözlerini "Evi daha az ısıtın" diye yorumlayan birçok kişi tepki göstermişti.

Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar

Fatih Dönmez, Muhalefet, Enerji, Medya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenaze törenine katılmışlar 13:19 Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenaze törenine katılmışlar
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi 11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı

Son Dakika Haberleri
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı
12:44 Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler         
13:45
İsrail, acil deprem uyarı sistemi kurdu İsrail, acil deprem uyarı sistemi kurdu         
13:32
Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı         
13:26
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 13:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement