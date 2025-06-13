Tatlıpınar Enerji'den Rüzgar Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tatlıpınar Enerji'den Rüzgar Yatırımı

Tatlıpınar Enerji\'den Rüzgar Yatırımı
13.06.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatlıpınar Enerji, LBBW ile 970 milyon TL'lik finansman anlaşması imzalayarak 41 MW kapasite artıracak.

Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova'daki rüzgar santrallerinin kapasite artırımı için Almanya menşeili Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile 970 milyon TL tutarında ve 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi imzaladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, "Elde ettiğimiz bu kaynakla rüzgarda 41 MW'lık bir kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz üç yıl içinde Türkiye ve yurt dışında yapacağımız yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitemizi 1.000 MW'a çıkarmak" dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraklerinden Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova'daki rüzgar santrallerinin kapasite artışında kullanmak üzere Almanya menşeili Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile 970 milyon TL tutarında ve 12 yıl vadeli yeni bir finansman sözleşmesine imza attı.

Söz konusu sözleşmenin imza töreni, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Global 2025" finans forumunda gerçekleştirildi. EulerHermes Aktiengesellschaft, LBBW ve Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, sürdürülebilir enerji alanında Türk şirketleri ile uluslararası finans kuruluşlarının iş birliğinin güçlendiğini gösterdi.

"Kapasitemizi 1000 MW'a çıkaracağız"

Anlaşmanın Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, "Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman modelleriyle desteklemeye devam ediyoruz. LBBW ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni ECA kredisi, yalnızca Türkiye'deki projelerimizin finansmanında değil, bölgede geliştireceğimiz yeni projeler için de bir ön adım niteliği taşıyor. Hedefimizin kapasitemizi üç yıl içinde 1000 MW'a çıkarmak olduğunu söylemiştik. LBBW ile imzaladığımız proje finansmanı sözleşmesi ile rüzgar kapasitemize 41 MW daha ekleyeceğiz. Kapasite artışı tamamlandığında grubun işletmedeki 321 MW olan toplam kurulu gücü 362 MW'a ulaşacak" dedi.

ECA kredilerinin büyüklüğü 200 milyon euroya ulaştı

İmzalanan sözleşme sonrası, Tatlıpınar Enerji ve bağlı bulunduğu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ECA kredisi büyüklüğü 200 milyon euroya ulaştı. Bu durum, şirketin uluslararası finans çevrelerinde sahip olduğu güvenilirliğin ve finansal yönetim gücünün bir göstergesi niteliği taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Almanya, Enerji, Finans, Yalova, Bursa, Emlak, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatlıpınar Enerji'den Rüzgar Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:14:55. #7.13#
SON DAKİKA: Tatlıpınar Enerji'den Rüzgar Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.