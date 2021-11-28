Üye Girişi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti

28.11.2021 16:58

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Amerika'da enflasyon yüzde 1,5 civarındaydı, yüzde 7-8'lere çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Amerika'da enflasyon yüzde 1,5 civarındaydı, yüzde 7-8'lere çıktı. Avrupa'ya bakın 2 katına, 3 katına çıkan var. Bizde yüzde 10'lar civarından yüzde 20'lere yükseldi. Yani bu bize özel bir durum değil. Dünyada böyle bir eğilim var." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Yılmaz, Genç ilçesinde düzenlenen AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 38 gün boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süre boyunca farklı parti gruplarından konuşmalar dinlediklerini dile getiren Yılmaz, demokratik bir ortamda birçok fikrin tartışıldığını söyledi.

Yılmaz, art arda 20 bütçe yapmanın AK Parti Hükümetine nasip olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemin de 4. bütçesini yapmış olduk. Bu istikrar demektir. Bugün de sorunlar yok mu? Elbette var. Ama bugünle geçmişi mukayese etmek lazım. 1994, 1999, 2001 yılında bu ülke bir kriz yaşadı. Dünyada bir kriz, pandemi, dünyayı sarsan bir takım hadiseler yoktu o dönemde. Dünyada tabiri caizse güllük, gülistanlık yürüyordu işler, Türkiye'de sorun vardı. Türkiye o krizleri yaşade ve ağır bedeller ödedi. Son dönemde bütün dünyayı derinden etkileyen pandemi yaşıyoruz. Küresel salgın diyorlar. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler çok ciddi sıkıntılar içinde. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü. Dünya ticareti yüzde 8-9 düştü. Dünyada turizm, hizmet sektörleri çöktü adeta. Böyle bir dönem yaşadık, 2020 yılına baktığınızda. Böyle bir ortamda dahi Türkiye geçen sene yüzde 1,8 büyümeyi başardı. G20 dediğimiz en büyük ekonomi ülkeleri arasında Çin ile büyümeyi başaran tek ülke Türkiye oldu."

"İhracatımız 210 milyar doları aşmış durumda"

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yavaş yavaş kalktığını kaydeden Yılmaz, "Dünyada da yüzde 6 civarında bir büyüme bekleniyor. Bu sene de Türkiye'de beklenen büyüme yüzde 9'un üzerinde. İhracatımız, geçmişe dönüp baktığınızda 210 milyar doları aşmış durumda. Yıl sonunda bu rakam inşallah 220 milyarları aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma, bir artış var. Geçen sene 170 milyar dolar civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kuraklığa rağmen tarım sektörünün büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'de hizmet sektörlerinde ciddi canlanma ve büyüme, istihdamda da artış olduğunu aktardı.

"Geçen seneden bu yana baktığımızda 1 milyon 800 bin civarında yeni iş imkanı oluşmuş insanlarımız için. Dolayısıyla geçen sene de bu sene de dünyanın performansından daha iyi performans gösteriyoruz. Başarıyı neye göre ölçeceğiz? Dünya ne durumda biz ne durumdayız? Dünyada sorunlar yokken bizde krizler yaşandı. Bugün dünyada derin krizler yaşanıyor. 'Hiç etkilenmiyoruz.' diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Mahallede bir yangın varsa sizin eviniz etkilenmez mi? Mutlaka etkilenir. Ama en az zararla bunu atlatıyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, bunun da güçlü bir liderle sağlandığını belirtti.

Enflasyon artışı

Yılmaz, salgının tüm ülkeleri etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanki dünyanın hiçbir yerinde bir şey olmamış sadece bunlar Türkiye'de yaşanmış gibi anlatıyorlar ve bunu da yeni sisteme, hükümet politikalarına bağlıyorlar. Pandeminin olumsuz etkilerini sanki yeni sistemin sonuçlarıymış gibi aktarıp böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıya bizim gelmememiz lazım, Yeni sistem, hızlı, etkin, kararlı mekanizmalar olmasaydı bugün bu pandeminin etkileriyle uğraşmaya çok daha büyük enerji harcardık, çok daha büyük bedeller öderdik. Bütün dünyada enflasyonda bir artış var. Amerika'da enflasyon yüzde 1,5 civarındaydı, yüzde 7-8'lere çıktı. Avrupa'ya bakın 2 katına, 3 katına çıkan var. Bizde yüzde 10'lar civarından yüzde 20'lere yükseldi. Yani bu bize özel bir durum değil. Dünyada böyle bir eğilim var."

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye, Bingöl, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak 07:31 Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak

Son Dakika Haberleri
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:29 Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde kavga çıktı
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:13 Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
16:44 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın
Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti         
18:35
Amcası ve kuzenlerini öldürüp WhatsApp'ta paylaşım yaptı: Olması gerekeni yaptım Amcası ve kuzenlerini öldürüp WhatsApp'ta paylaşım yaptı: Olması gerekeni yaptım         
17:24
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 18:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement