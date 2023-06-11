TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi - Son Dakika
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi

11.06.2023 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TCMB Başkanlığı'na atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlanan Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi. Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olarak görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Goldman Sachs ve First Republic Bank'ta çalışan Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Dr. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu atama ile Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olmuştu. Görevi eski Başkan Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine de eklendi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.

GOLDMAN SACHS'TA BAŞLADI

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

MARSH MCLENNAN'IN YÖNETİM KURULUNA KATILDI

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı. Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi - Son Dakika


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