Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 3 Ekim'de sunum yapacak. Erkan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası hakkında milletvekillerine bilgi verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından 3 Ekim'de Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak Komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

SUNUMUN İÇERİĞİ BİR HAYLİ KAPSAMLI

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, Komisyona, TBMM'ye gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak - Son Dakika
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