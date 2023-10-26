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Merkez Bankası rezervleri 31 haftanın en yüksek seviyesinde! İşte kasadaki miktar - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 31 haftanın en yüksek seviyesinde! İşte kasadaki miktar

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:59

Merkez Bankası rezervleri yeni ekonomi yöntemiyle birlikte artmaya devam ediyor. 20 Ekim haftasında 1.6 milyar dolar artan rezervler 126 milyar doları aşarak 31 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Rezervler mayıs sonundan bu yana 27 milyar 667 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 126 milyar 125 milyon dolara yükselerek 31 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

BRÜT REZERVLER 740 MİLYON DOLAR AZALDI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 2.3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 126 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

MAYIS SONUNDAN BU YANA 27.6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
06.10.202339.73183.152122.883
13.10.202341.19183.307124.498
20.10.202343.55882.567126.125
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 31 haftanın en yüksek seviyesinde! İşte kasadaki miktar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 31 haftanın en yüksek seviyesinde! İşte kasadaki miktar - Son Dakika
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