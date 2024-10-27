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Ekonomi

TDT Bakanları Toplandı

TDT Bakanları Toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında AR-GE ve teknolojide işbirliği hedefleri belirlendi.

27.10.2024 14:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı kapsamında, 12 çalışma grubu kuruldu.

Çalışma gruplarında ortak AR-GE projelerinin fonlanması bilimsel araştırma burs ve değişim programları, Yapay Zeka-Dijital dönüşüm programlarının geliştirilmesi, üye gözlemci ülkelerde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST), gençlik teknoloji programları düzenlenmesi, AR-GE ve tasarım merkezlerinin ortak projeler geliştirmesi, ülkeler ve üyeler arasında ortak girişimlerin kurulması, gençlik gelişimi için ortak projeler oluşturulması, yatırım fonu ve girişimcilik alanına önceleme, yatırım işbirliği platformunun kurulması, Türkiye'nin Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) modelinin üye ülkelerde uygulanması, sanayi alanında kapsamlı işbirliği zemini oluşturulması, organize sanayi bölgesi modelinin iyi örnek olarak üye ülke ve gözlemciler ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, bu yöntemle sanayi işbirliklerinin sektörel olarak geliştirilmesi, sektörel temelli sanayi işbirliklerinin kurulması gibi konular ele alınacak.

Sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Daniyar Amangeldiev, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Dünyası ülkeleri olarak aramızdaki işbirliğini derinleştirecek, bilim, teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında somut projeleri hızla hayata geçireceğiz."

Kacır, sosyal medyadaki bir diğer paylaşımında ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerinin güçlü birlikteliğinin, yarınlar için bir başlangıç noktası olacağının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğimizi daha da ileri taşıyacak ortak hedefleri belirledik. Bu hedefler, Türk dünyasının yarınlarına ışık tutacak; üye ülkeler ile aramızdaki güçlü bağları daha da pekiştirecektir. Kabul ettiğimiz Bakanlar Bildirisi ve Eylem Planı; sadece bakanlıklarımızı değil, özel sektör, akademi ve araştırma kuruluşlarımızı da kapsayarak kalıcı işbirliklerinin temelini atmaktadır. Türk devletlerinin güçlerini birleştirdiği bu yapının, tüm coğrafyamız için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inancımız tamdır. Bu adımlar, aramızdaki dayanışmayı derinleştirecek, coğrafyalarımız arasında güçlü bir bağ oluşturarak ortak hedefler doğrultusunda bir arada ilerlememize olanak sağlayacaktır. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm üyeleri; sanayide, bilimde, inovasyonda ve teknolojide el ele vererek, geleceğimizi birlikte inşa etme kararlılığını dünyaya göstermiştir. Bu irade, ortak yarınlarımızı güvenle inşa edeceğimizin en güçlü teminatıdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TDT Bakanları Toplandı - Son Dakika

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