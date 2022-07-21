TEB Arval, topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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TEB Arval, topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor

21.07.2022 12:52
TEB Arval, topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor

Firmalara operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, sürdürülebilir mobilite ve sorumluluk hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeleriyle topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor.

Firmalara operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, sürdürülebilir mobilite ve sorumluluk hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeleriyle topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Arval, sürdürülebilirlik vizyonu ile müşterilerine alternatif mobilite çözümleri sunuyor. Şirket, bu kapsamda müşterilerin farkındalığını artırarak SMaRT (Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri) danışmanlık hizmeti ile filolardaki enerji dönüşümüne rehberlik ediyor.

Müşterilerine elektrikli araç kiralama imkanı sunan ve kendi filosunda elektrikli araçların yüzdesini artıran TEB Arval, Arval'in 2025'e kadar filo karbon ayak izini global çapta yüzde 35 azaltma hedefine katkıda bulunuyor.

Şirket, bir yandan da kağıtsız şirket uygulaması ile çalışan başına düşen kağıt tüketimini azaltıyor.

TEB Arval, 2011'den bugüne toplum ve dünyanın geleceği için filosuna kattığı her yeni araç başına fidan bağışında bulunarak farkındalık çıtasını her geçen gün artırıyor.

40 futbol sahası büyüklüğünde alan ağaçlandırıldı

Her araç için bir fidan kampanyasını yıllardır sürdüren TEB Arval'in katkılarıyla bugün Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan ormanlık alanlar 50 bin 378 fidana ulaştı. 40 futbol sahası büyüklüğünde alanın ağaçlandırılmasını sağlayan TEB Arval'in bu projesi gelecekte yılda 1.080 ton tozu tutacak büyüklükte.

İklim değişikliğiyle mücadele ve topluma fayda kapsamında fidan dikim ve bakım çalışmaları ile yaklaşık 1.508 kişiye günlük iş imkanı sağlanıyor. Tekirdağ, İzmir, Manisa, Balıkesir'de Hatıra Ormanları; İzmir, Çanakkale, Sivas'ta Umut Ormanları bulunan TEB Arval, bölgelerdeki sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor.

TEB Arval, Arval'in bu yıl Uluslararası Orman Günü'nde dünya genelinde başlattığı "1 Elektrikli Araç 1 Ağaç" projesini destekleyerek kiraladığı her bir elektrikli araç (elektrikli ve hibrit) için bir ağaç dikiyor.

Müşteri memnuniyet anketi (NPS) yanıtlarını eğitime desteğe dönüştüren TEB Arval, her yıl müşteriler tarafından yanıtlanan anketler için maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilere burs desteği veriyor.

TEB Arval, son dönemde artan elektrikli araç kullanımı, şarj istasyonu kurulumu konusunda ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek firmalara daha yeşil bir filo ve yakıt tasarrufu için çözüm ortağı oluyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEB Arval, topluma ve çevreye desteğini sürdürüyor - Son Dakika

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