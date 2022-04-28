TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankasının (TEB) net karı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 595 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 57'sini oluşturdu. Bankanın toplam kredileri 126,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 153,5 milyar lira oldu.

31 Mart itibarıyla bankanın aktif toplamı 221 milyar TL olurken net karı 1,595 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in öz kaynakları 15,8 milyar TL olurken sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 17,46 oranında gerçekleşti.

Banka, kura ilişkin alınan önlemler ve yeni çıkarılan enstrümanlara ilişkin hızlı adaptasyon sağlayarak bu alanda yeni ürün ve hizmetlerini sundu. Bu doğrultuda, Türk lirası ile yapılan birikimleri kurdaki değişime karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap", "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap", "Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "YUVAM Hesap" ürünlerini TEB şubeleri ile CEPTETEB internet şubesi ve CEPTETEB mobil uygulamasından müşterilerin kullanımına açıldı.

Tasarrufu ön plana çıkardığı ürünleriyle TEB, birikimi olan müşterilerini kur riskine karşı korurken yabancı para mevduatı olan müşterilerini de TL'ye yönelmeye teşvik ediyor.

Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, para yatırma ve çekme esnekliğiyle birikim yapmayı kolaylaştıran Marifetli Hesap ile müşterilerinin tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdürdü. TEB Marifetli Hesap'ın hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 arttı.

Banka, farklı ödeme planları, üç ay erteleme özelliği ve alternatif vade seçenekleriyle sunduğu tüketici kredileriyle müşterilerine desteğini sürdürdü.

Tüketici kredilerinde dijital kanalların kullanımının arttığı ilk çeyrek verilerine göre başvuruların yüzde 82'sini dijital kanallardan alan TEB, onaylanan kredilerin yüzde 83'ünü yine dijital kanallardan kullandırdı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştirdi.

Müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallarındaki deneyimini geliştirmeye devam eden TEB, müşterilerinin bankacılık işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapmalarını sağlayarak yılın ilk çeyreğinde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısını 2,3 milyona yükseltti.

Dünya genelinde değişen koşullarla birlikte sürdürülebilirlik kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanırken TEB de sorumluluk bilinciyle hareket ederek dünyayı daha iyi bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmalarına devam etti.

"İyi ve örnek banka" anlayışıyla fayda sağlayan çalışmalar

Bankacılık faaliyetleriyle sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen TEB, aynı zamanda "iyi ve örnek banka" anlayışıyla ekonomi, çevre ve toplum için pozitif etki yaratan ve fayda sağlayan çalışmalar yapıyor.

Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için çalışan Banka, bireylerin tasarruf bilincinin gelişmesine ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine TEB Aile Akademisi ile katkıda bulunmaya devam ediyor.

2012'den bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması, bu alışkanlığın tabana yayılması ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışan TEB Aile Akademisi, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla etki alanını daha da genişletti.

Bu doğrultuda, ekonominin önemli bir öğesi olan girişimci kadınların kendi işletmelerini yönetebilmelerine destek olmak amacıyla yeni bir finansal okuryazarlık içeriği daha oluşturuldu. İlk çeyrek sonu itibarıyla, TEB Aile Akademisi'nin finansal okuryazarlık eğitimleri farklı sektörlerden 20'den fazla kurumda çalışan 5 bini aşkın kişiye ulaştı.

Toplumda pozitif etki yaratmak için Türkiye'deki sosyal girişimleri destekleyen TEB Özel Bankacılık, bu doğrultuda Ashoka Türkiye ile "Fark Yaratan Yatırımlar" konseptiyle gerçekleştirdiği iş birliğine devam etti.

Sosyal girişimlerin var oluş nedenleri, etkileri, finansal verileri ve gelir modellerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla ve yatırımcılarla paylaşmayı hedefleyen online platform Açık Açık Sosyal Girişim'i de destekleyen TEB Özel Bankacılık, Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 birinci çeyrek etkinliğine katıldı ve sosyal girişimcilik konusunda yaptığı çalışmaları ekosistemin paydaşlarıyla paylaştı.

Bununla birlikte, TEB Özel Bankacılık, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Euromoney'in gerçekleştirdiği 2022 Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi araştırmasında "Sermaye Piyasaları Yatırım Danışmanlığı" kategorisinde Türkiye'nin en iyisi seçildi.

Kadın işletmelerine kullandırdığı nakit kredi hacmi yaklaşık yüzde 15 oranında arttı

Banka, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye odaklanmaya devam etti.

İş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için kadınlara yol gösteren ve yeni pazarlara ulaşmaları için bilgiye erişimlerini kolaylaştıran TEB, kadın işletme sahiplerine finansal ve finansal olmayan konularda destek sağlamaya da devam ediyor.

2022 yılının ilk çeyreğinde Bankanın kadın işletmelerine kullandırdığı nakit kredi hacmi 2021 verilerine kıyasla yaklaşık yüzde 15 oranında arttı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın girişimci müşterilere yönelik masrafsız özel oranlı kredi kampanyasıyla kadın girişimcilere yaklaşık 3 milyon TL kredi kullandırıldı.

TEB KOBİ Bankacılığı, "Danışman Banka" anlayışıyla finansal ürünlerin yanı sıra finansal olmayan ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lere değer katan çalışmalarına devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde sağladığı uygun koşul ve vadelerdeki kredi imkanlarıyla ve KGF kredileriyle reel sektörün yanında yer alan TEB, KOBİ'lerin yurt dışına açılmasına yönelik destek vermeyi ve dış ticaret müşterilerine alternatif finansman çözümleri sağlamayı da sürdürdü.

TEB, KOBİ'lere en iyi dijital bankacılık deneyimini sunmak amacıyla hayata geçirdiği CEPTETEB İŞTE'yi yeni geliştirmelerle zenginleştirdi. Bu kapsamda, "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap", "Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" açılması, karekod ile temassız ödeme imkanı, karekod ile ATM'lerden para çekme ve yatırma, spot kredi kullanımı ve geri ödeme, sanal kredi kartı oluşturma ve yönetme, şahıs şirketleri için evraksız ve anında dijital kredi başvurusu gibi yenilikler CEPTETEB İŞTE mobil uygulamasında kullanıma sunuldu.

"Türkiye'nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası" seçildi

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere sağladığı finansal ve finansal olmayan desteklerin yanı sıra yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarının büyüme dönemlerinde onlar için önemli bir paydaş olma vizyonuyla çalışmalarına devam etti. Yedi ilde bulunan TİM-TEB Girişim Evi'nde teknoloji firmalarına yönelik hızlandırma programlarıyla desteklediği girişim sayısını 1700'e yükseltti.

Yılın ilk çeyreğinde TİM-TEB Girişim Evleri'nde başlatılan erken ve ileri aşama hızlandırma programlarına 80 girişim kabul edilerek bu girişimlere danışmanlık ve mentorluk, projelerin tanıtılması, rekabetçi yapıya kavuşmaları, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılar ile network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek verilmeye başlandı.

TEB Kurumsal Bankacılık, Türkiye'nin artan ihracatına ve gelişen ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için kurumsal müşterilerine uygun koşullarda gerek nakit gerekse gayri nakit kredi imkanları sunarak artan finansman ihtiyaçlarında destek olmayı yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

TEB Kurumsal Bankacılık güçlü olduğu alanlardan hazine ve türev ürünlerinde müşterilerine destek verirken, BNP Paribas'ın yurt dışı geniş küresel ağını kullanarak yurt dışı müteahhitlik hizmeti veren müşterileri ve makine yatırımı olan müşterilerine orta vadeli farklı finansman seçenekleri de sundu.

Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2022 yılı için gerçekleştirdiği dünyanın en iyi hazine ve nakit yönetimi bankaları değerlendirmesinde TEB, "Türkiye'nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.