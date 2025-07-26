TEB'in İkinci Çeyrek Karı 5,5 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

TEB'in İkinci Çeyrek Karı 5,5 Milyar Lira

26.07.2025 11:53
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TEB, 2025'in ikinci çeyreğinde 5,5 milyar lira net kar elde etti. Kadın girişimcilere destek sürüyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2025'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 486 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı.

Buna göre, 30 Haziran itibarıyla bankanın toplam aktifleri 738 milyar liraya, özkaynakları ise 49,2 milyar liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,62 olarak gerçekleşti.

TEB'in ekonomiye sağladığı kredi desteği 406 milyar lira olurken, aynı dönemde toplam mevduat 491 milyar lira olarak kaydedildi. Kredilerin aktifler içindeki payı yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yürütülen TurWIB II programının ikinci dilimi kapsamında sağlanan 25 milyon avro tutarındaki kaynağı kadın girişimcilerin kullanımına sundu. Bu destek, kadın yöneticiliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırdı.

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla, kadın yöneticiliğindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kullandırılan kredi hacmini yılbaşına kıyasla yüzde 40 artıran TEB, kapsayıcı finansman anlayışını sürdürdü.

Bankanın bireysel müşterilere sunduğu "Marifetli Hesap" uygulaması, ikinci çeyrekte KOBİ'lere özel olarak geliştirildi. KOBİ'lere "Özel Ticari Marifetli Hesap" ile işletmeler, mevduatlarını özel faiz oranlarıyla gecelik vadeli hesapta değerlendirme imkanına sahip oldu.

Banka, girişim bankacılığı faaliyetleri kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yürüttüğü TİM-TEB Girişim Evleri programına devam etti. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Denizli, Mersin ve Gaziantep'te girişimcilere destek sağlandı. Haziran ayında ise beş girişimci Fransa'daki VivaTech fuarına katılarak yatırımcılarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

Dış ticaret finansmanı ve sosyal sorumluluk çalışmaları

TEB, dış ticaret işlemlerinde global ortağı BNP Paribas'ın dış ticaret alanındaki uluslararası deneyiminin verdiği güçle ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırırken, müşterilerine uygun vade ve avantajlı maliyetlerle finansman imkanı sağlamayı sürdürdü. Yılın ilk altı ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont kredi kullanımı 6,9 milyar liraya ulaştı.

Banka, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölge illerinde kesintisiz bankacılık hizmetleri sunmayı sürdürürken, Hatay'daki "Toprak ve Sanat" projesinin ana sponsorluğunu üstlendi. Kadın çiftçiler ve girişimciler için düzenlenen projede atıklardan gelir modeli yaratılması ve döngüsel ekonominin teşviki hedeflendi.

Ayrıca, TEB'in Finansal Okuryazarlık ve İklim Okuryazarlığı eğitimleri ile bölgedeki çocuk ve gençlere tasarruf, kaynak kullanımı ve iklim değişikliği konularında bilgi verildi. Eğitimler, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEB'in İkinci Çeyrek Karı 5,5 Milyar Lira - Son Dakika

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