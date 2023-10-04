Tekstilcilerden tartışma yaratacak talep: Asgari ücrete çok zam yapılmasın - Son Dakika

Tekstilcilerden tartışma yaratacak talep: Asgari ücrete çok zam yapılmasın

Son Güncelleme: 04.10.2023 16:48

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya'dan asgari ücret zammıyla ilgili tartışma yaratacak bir talep geldi. Kaya, dış talepteki yavaşlama ve maliyet artışları nedeniyle ihracatlarının azaldığını belirterek asgari ücrete az zam yapılmasını istedi. Kaya ayrıca işverene asgari ücret desteğinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını ve düşük faizli kredi verilmesi talebinde bulundu.

Dış talepteki yavaşlama, içeride de maliyet artışlarının etkisiyle rekabet avantajını kaybeden hazır giyim sektörünün ihracatta sert kayıplar yaşadığını ve yılı daralmayla tamamlayacaklarını söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, asgari ücret zammıyla ilgili tartışma yaratacak bir çağrı yaptı. Asgari ücrete düşük zam yapılmasını isteyen Kaya, işverene 2 bin TL'lik asgari ücret desteği ve düşük faizli kredi verilmesini talep etti.

İHRACAT HEDEFLERİ DÜŞTÜ

Geçen yılı 21,2 milyar dolar ihracat ile tamamlayan sektörün bu yıl için ihracat hedefini sene başında 23 milyar dolar olarak koyduğunu hatırlatan Kaya, bu hedefi aşağı revize ettiklerini ve yılı ancak 19-19,5 milyar dolar ihracat ile kapatacaklarını belirtti.

Kaya, istihdam kayıplarına da neden olan bu olumsuz tablonun 2024'ün ikinci yarısına kadar sürmesini beklediklerini ifade ederek; asgari ücret ve finansman temini konuları başta olmak üzere kamudan gelecek bir dizi desteğin sektörün geleceği açısından hayati olduğunu belirtti.

"RAKİPLERİMİZE KARŞI AVANTAJIMIZI KAYBETTİK"

TGSD tarafından 12-13 Ekim'de düzenlenecek İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesindeki bilgilendirme toplantısında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Bu yıla 23 milyar dolar ihracat hedefiyle başladık. Ancak dış pazarlarda yaşanan yavaşlama ve içeride maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize karşı avantajlarımızı kaybettik. Bu nedenle de yıl sonu ihracat hedefimizi 19-19,5 milyar dolar olarak revize ettik" dedi.

Kaya'nın verdiği bilgiye göre, sektör yılın ilk dokuz ayında ihracatta adet bazlı yüzde 15,2, ciro bazlı ise yüzde 8 düşüş yaşadı.

İhracattaki kaybın en önemli nedenlerinden birinin Türkiye'nin rekabet gücünün zayıflaması olduğunu ifade eden Kaya; şu anda Bangladeş, Vietnam ve Hindistan gibi rakip ülkelerle Türkiye arasındaki fiyat farkının yüzde 40'lara çıktığına, bu durumun da Türkiye'nin ihracat siparişlerinde önemli düşüşe neden olduğuna dikkat çekti.

BİR YILDA 200 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KAYBI

Kaya'nın verdiği bilgiye göre, sektör ihracatında AB'nin yüzde 70 olan payı son bir yıl içinde yüzde 59'a geriledi. Talepteki düşüşün yanı sıra, deprem bölgesinden yaşanan göç ve EYT nedeniyle işten ayrılanların etkisiyle son bir yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki istihdam kaybının yıl sonunda 200 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE DÜŞÜK ZAM VE DESTEK TALEBİ

Bu yılın son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğinde sektördeki daralmanın devam edeceğini belirten Kaya, bu süreçte firmaların ayakta kalması ve istihdam kayıpları yaşanmaması için kamu desteklerinin büyük önem taşıyacağını kaydetti. Kaya, sektörün kamudan taleplerini şöyle sıraladı:

  • Asgari ücret 2024'te enflasyon hedefi kadar ve bir kez artmalı; kamu, asgari ücret desteğini 2024'te 2 bin TL'ye çıkarmalı.
  • Bir yılı geri ödemesiz 3 yıl vadeli işletme kredileri sağlanmalı.
  • Eximbank faizleri ile Merkez Bankası reeskont faizleri arasındaki bağ koparılmalı ve daha düşük faizli ihracat kredileri kullandırılmalı.
  • Sektörün 2020-2023 Haziran arasındaki döviz kredileri TL'ye çevrilerek, tüm kredi borçları için bir yeniden yapılandırma olanağı sağlanmalı.
  • İhracat gelirlerinin Merkez Bankası'na bozdurulması aşamasındaki prim ödemesi 5 puana çıkarılmalı.

Ramazan Kaya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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