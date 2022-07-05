Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum... - Son Dakika
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Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

05.07.2022 09:48

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,16 liradan satılacağı öngörülüyor.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından brent petrol fiyatlarındaki sert artış araç sahiplerini zorluyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim ve zam zamlar son dönemdeyse dalgalanma yaşıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruş zam beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 26,16 LİRADAN SATILACAK

Zamla birlikte İstanbul'da 25,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 26,16 liraya yükselecek.

MOTORİN FİYATI SABİT KALACAK

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak. Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,71 TL, Ankara'da 26,81 TL, İzmir'de 26,83 TL fiyatla satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum... - Son Dakika
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