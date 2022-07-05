24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından brent petrol fiyatlarındaki sert artış araç sahiplerini zorluyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim ve zam zamlar son dönemdeyse dalgalanma yaşıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruş zam beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamla birlikte İstanbul'da 25,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 26,16 liraya yükselecek.
29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak. Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,71 TL, Ankara'da 26,81 TL, İzmir'de 26,83 TL fiyatla satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum... - Son Dakika