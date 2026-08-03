Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı

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Temmuz'da TÜFE %1,78, Yİ-ÜFE %1,52 arttı; yıllık enflasyon ise %31,75 olarak kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 31,9, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,54 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,78, Yİ-ÜFE yüzde 1,52 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,75 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 17,86, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 27,83 artış gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustosta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,9 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 1,82 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,8 olacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,272,961,262,680,090,481,227,221,563,742,122,43
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,461,941,041,541,580,874,139,190,443,291,882,30
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,1834,180,762,602,981,284,347,670,813,602,763,17
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,531,710,523,792,671,543,928,760,651,962,482,75
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,990,073,030,090,694,016,776,501,382,461,8
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,061,780,721,77-0,991,022,465,178,231,941,731,52
Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,04

0,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48

Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,23

0,2410,880,132,651,554,783,41,372,52

Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,55

1,710,910,173,555,247,831,941,291,63

Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87

2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84

Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89

1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75

Yıllık değişim

Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0531,5315,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,2127,56
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,130,8716,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,528,08
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,8632,3716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,528,59
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,4132,6115,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,1328,93
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,0532,1114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,4528,09
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,5231,7515,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,1927,83
Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,95

16,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16

Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,29

16,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59

Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87

17,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00

Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07

17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23

Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89

15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika

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