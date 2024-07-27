TESK Genel Başkanı Palandöken: Tüm sektörler sermayenin elinde - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: Tüm sektörler sermayenin elinde

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların haksız rekabet karşısında dayanacak gücü kalmadığını belirterek, perakende yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi. Palandöken, zincirlerin haftada 1 gün kapanması ve açma kapama saatlerinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, esnaf ve sanatkarların korunması için perakende yasasının Meclis'in ilk gündem maddesi olması gerektiğini ifade etti. Palandöken, haksız rekabetin esnafı tezgahtar, çiftçiyi ise işçi konumuna getirdiğini söyledi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

27.07.2024 09:09
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tüm sektörler sermayenin elinde"

"Meclis ilk iş olarak perakende yasasını ele almalı"

"Zincirler haftada 1 gün kapanmalı açma kapama saati olmalı"

"Esnafın bu haksız rekabetle mücadele etmesi mümkün değil"

"Her şeyi ben satarım zihniyetiyle enflasyonun düşmesi zor"

ANKARA - Enflasyonla mücadelenin en önemli ayağı olan esnaf ve sanatkarların haksız rekabet karşısında dayanacak gücü kalmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkede haksız rekabet çok ciddi boyuta ulaştı. Tüm sektörler sermayenin elinde. Maalesef perakende yasası bir türlü çıkmıyor. Çıkmayınca da haksız rekabetle birlikte fiyatları regüle edecek mahalle esnafı neredeyse yok noktasına geldi. Artan nüfusa karşı esnaf sayısında büyük bir artış yok. Sokakta kasap, manav kalmadı. Karşılıklı fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sistem gerekiyor. Öncelikle zincirlerin haftada 1 gün tatil ve açma kapama saati belli olmalı. Bunun içinde perakende yasası şart. Yasanın olmaması, Hakkari'de, İstanbul'da, Ankara'da veya Bursa'da da aynı fiyatları dayatmaya yol açıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız enflasyonla mücadelenin en önemli ayağıdır. Anayasanın 173. maddesinde olduğu gibi esnaf ve sanatkar korunmalı. Meclis tatile girmek üzere bundan sonraki süreçte açılır açılmaz perakende yasası tartışılacak ilk madde olmalı" dedi.

"Esnafı tezgahtar, çiftçiyi işçi konumuna getirdiler"

Haksız rekabet yüzünden esnafın tezgahtar çiftçinin ise işçi konumuna geçtiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de, gelişmiş ülkelerden örneği alınanla hiç uyuşmayan bir haksız rekabet var. Tüm sektörler sermayenin elinde. Tüm sektörlerdeki ürünleri sattıkları yetmiyormuş gibi ülkenin her yerindeki ürünlerin fiyatını tek tuşla belirleyebiliyorlar. Esnafı bitirdiler, tezgahtar yaptılar. Çiftçiyi de kendilerine işçi yaptılar. Fideyi veriyor, ürettiriyor. Ondan sonra ürünü toplayıp kendi mağazalarına gönderiyor. Fiyatı da kendisi belirliyor. Bir tarafta işsizler ordusu varken diğer tarafta da iştigal edecek, kendi kendine iş yeri müteşebbis olacak insan yok. Artık her şey sermayenin elinde. Ben yaparım, ithal ederim diyor. Bireysel işletme kalmadığı müddetçe etin fiyatının düşmesini kimse beklemesin" şeklinde konuştu.

"Haksız rekabetin önüne geçilmeli"

Her şeyi bol olan ülkemizde fiyatları düşürememe sıkıntısı olduğunu dile getiren Palandöken, "Küçük esnafımız enflasyonla mücadelenin olmazsa olmaz ayağıdır. Her şeyi bol olan bir ülkede fiyatları düşürememenin sıkıntısı var. Sorunun çözümü belli. Perakende Yasası acilen esnafın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli. Devletimizin enflasyonla mücadele ederken aldığı tedbirlerin işe yarayabilmesi için önce esnaf ve sanatkarların korunması şart. Küçük işletmeler ayakta kalmalı ki vatandaş fiyatları mukayese edip gerçek indirimin farkına varsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: Tüm sektörler sermayenin elinde - Son Dakika

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