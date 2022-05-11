TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar - Son Dakika

Brent petrol fiyatları yüzde 6 oranında düştüğü gün benzine 78 kuruş zam yapılmasına TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel canlı yayında isyan etti.

"ZAM YAPMAK DAHA HOŞ HERHALDE"

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artış için dolardaki artışın bahane edildiğini belirten Açıkel, "Petrolün varili 106 dolar. Yine koşa koşa zam yaptılar. Kabul bir gerekçeleri var. Türkiye'deki dolar 15 lirayı aştı. Amma velakin yüzde 6 da petrolün varil fiyatı düştü. Dayanabilirler miydi? Amaç dayanmak olsa vatandaşa bir destek olalım olsa, bence dayanırlardı. Ama zam yapmak daha hoş herhalde..." ifadelerini kullandı.

"SEVSİNLER SİZİN DİSİPLİNİNİZİ"

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın resmi kanallar tarafından açıklanmamasına da tepki gösteren Ekrem Açıkel, "Valla sektöre yakın kaynaklar bir yere sızdırmış. İnternete düştü. Karman çorman. Memleketin bir numaralı üretim malzemesine gelen zammı hasbelkader öğreniyoruz, kulaktan kulağa, sevsinler sizin disiplininizi" dedi.