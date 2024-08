Ticaret Bakan Yardımcısı: Laleli Fashion Shopping Festivali İhracatımıza Katkı Sağlayacak

Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, eğitimden danışmanlığa, pazara girişten markalaşmaya kadar tüm süreçleri destekleyerek, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmayı, dolayısıyla söz konusu pazarlardan daha fazla pay almayı ve neticesinde, ihracatımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival" başladı.

"Laleli Modadır" sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinliğin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, Festival Komite Başkan ve üyeleri ile çok sayıda modasever katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, Laleli Fashion Shopping Festival'i düzenlemenin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, 10 yıldır yapılmasının ise ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Devamlılık ve irade ortaya koyulması açısından destek veren herkesi tebrik eden Gül, Laleli'yi diğer yerlerden farklı kılan unsurların, yaratıcılık, dinamizm, sektöre kattığı canlılık olduğuna işaret etti.

Gül, bu gibi etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, açılışı gerçekleştirilen etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Ülkemiz, küresel ekonominin kaybettiği ivmeye rağmen, 15 çeyrek boyunca büyümesini devam ettirmiştir"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'un dünya moda başkentleri arasında yer alma yolunda önemli adımlar atmaya devam ettiğine işaret ederek, bu kapsamda düzenlenen festivalin önemine dikkati çekti.

Gürcan, dünyanın dört bir yanında siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğini anımsatarak, küreselleşen dünyanın bir neticesi olarak da bu değişimlerin etkilerinin her yerde, Türkiye'de de hissedildiğini söyledi.

İçte ve dışta üretimin ve ticaretin yavaşlamasına ve küresel dış ticaret hacminde oldukça zayıf bir seyir gözlemlenmesine neden olan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin 2023 yılında toplamda yüzde 4,5 oranında büyüme sağladığını hatırlatan Gürcan, şunları kaydetti:

"Böylece ülkemiz, küresel ekonominin kaybettiği ivmeye rağmen, 15 çeyrek boyunca büyümesini devam ettirmiştir. Kovid-19 pandemisinin yaratmış olduğu derin sorunlar, Ukrayna- Rusya savaşı, İsrail'in yaptığı vahşetin getirdiği sonuçlar, ekonomik durgunluk, savaşlar, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi zorluklar dünya ticareti üzerinde de derin etkiler oluşturmuştur. Tüm bu güçlüklere rağmen, uyguladığımız ve uygulamaya devam edeceğimiz doğru ve etkili politikalar neticesinde, ekonomimiz 2003-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyi gerçekleştirmiştir; her yıl yüzde 5,4 büyüyerek küresel anlamda güçlü bir performans sergilemiştir.

Ülkemizin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği, esnek ve hızlı üretim kapasitesi, zamanında teslimat kabiliyeti ve stratejik pazarlarla olan yakınlığı, bize rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda ülkemizi öne çıkarmaktadır. Bu avantajlarını en iyi şekilde kullanan sektörlerimizin ihracat rakamlarına bakıldığında, 2023 sonunda ihracatımız küresel konjonktürde yaşanan olumsuzluklara rağmen 255,4 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin üzerinde gerçekleşmiştir."

"Temmuz ayı rakamları, hedeflere emin adımlarla yürüdüğümüzün habercisidir"

Temmuz ayı ihracat rakamları hakkında katılımcılara bilgi veren Gürcan, "Temmuz ayı rakamları başarılarımızın devamının ve 2024 yılı hedefimiz olan 267 milyar dolar ile 2026 yılı hedefimiz 302 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzün habercisidir." dedi.

Gürcan, tekstil ve konfeksiyonda önceki yıllara göre ihracatta yaşanan düşüşün önümüzdeki yıllarda telafi edileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayiciler, esnaf, ihracatçılar ve bu ülkenin kalkınmasında payı olan, iş dünyasının tüm temsilcileriyle el ele vererek çalıştıklarını ve zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini kaydeden Gürcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı her alanda önceleyerek, tüm politika ve stratejilerimizi bu ülkeyi müreffeh yarınlara ulaştırmak uğruna hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığı olarak, eğitimden danışmanlığa, pazara girişten markalaşmaya kadar tüm süreçleri destekleyerek, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmayı, dolayısıyla söz konusu pazarlardan daha fazla pay almayı ve neticesinde, ihracatımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 10'uncusu düzenlenen festivalin önümüzdeki süreçte Laleli'deki ticaret hacmini daha da yukarı taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler."

"Laleli'deki iş yapış modeli hiçbir yerde yok"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, festivalin sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat verilerini anımsatan Gültepe, açıklanan rakamlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Reel olarak bakıldığında rakamların iyi olduğunu dile getiren Gültepe, şunları dile getirdi:

"Laleli'deki iş yapış modeli hiçbir yerde yok. Son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan, yaşanan İsrail katliamından kaynaklı dünya huzursuzluk içinde. Huzursuz olan dünyada, ilk etkilenen sektörlerin başında tekstil ve hazır giyim geliyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar sektörlerimize eksi şekilde yansıyor. Biz bu dönemleri daha önce de gördük, umuyorum ki son çeyrekte enflasyonun biraz da azalmasıyla beraber önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi gelişmeler göreceğiz.

Özellikle girdi maliyetleri ile kur arasındaki korelasyonun yavaş yavaş yakınlaşmasıyla birlikte sektörlerimizdeki artış daha yukarı doğru gidecek. Enflasyon şu an Türkiye'nin belası. Enflasyonla mücadele ediyoruz, bunu yaparken de üretimi, istihdamı, ihracatı unutmamak lazım. Türkiye pahalı bir ülke değildi, çok pahalı bir ülke oldu. Türkiye'de ne ucuz: Döviz. Dolayısıyla ikisi zıt kutuplarda olunca dünyadaki rekabet gücünüz azalıyor. Umuyorum ki bu süre geçici."

"Laleli modanın yanı sıra aynı zamanda tasarımın, kalitenin de merkezi"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, her düzenlenen etkinliğin, üzerine bir şey koyularak gerçekleştirildiğini dile getirerek, bu sene ki etkinliğin de önemli bir hacim oluşturacağını söyledi.

Laleli'nin sadece modanın kalbi olmadığına işaret eden Avdagiç, şunları söyledi:

"Laleli aynı zamanda tasarımın, kalitenin de merkezi. Laleli başka moda merkezlerinin doğmasına da öncülük etti. Burada üretim, ticaret, moda var, aynı zamanda turizm, otelcilik, 'be to be' var. Olması gereken her şey Laleli'de var. Her gün televizyonun sağ altındaki ekranda 'Dolar bugün ne kadar yükselmiyor?'u değil, 'Dolar bugün ne kadar yükseliyor?'u görmemiz lazım. Biraz nefes almamız, biraz suyun üzerinde durmamız lazım. Eğer son 1 yılda enflasyon yüzde 65 mertebesinde yükseliyor ve kur sadece yüzde 20'nin biraz üzerinde yükseliyorsa, aradaki yüzde 40'lık makası yönetmek çok kolay değil.

Kurla enflasyon arasında tam bir korelasyon olmasa da buradaki üreticinin, yatırımcının ayakta kalması için enflasyonla kur arasında makul bir korelasyon olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dünya konjonktürü çok rahat değil, çok daha sert rekabet içinde olduğumuz ülkeler var. Bunların arasında ayakta kalmaya devam etmemiz için, bu konuda belli adımların atılmasının beklentisi içindeyiz."

"Laleli Türkiye'ye önemli markalar kazandırdı"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, onuncusu düzenlenen etkinliğin İstanbul ve Fatih için önemli olduğunu dile getirerek, Laleli'nin ekonomideki yerine işaret etti.

Turan, farklı bir ekonomi modeli sunan Laleli'nin Türkiye'ye önemli markalar kazandırdığını belirterek, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da kendi üstlerine düşen her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi.

LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca da, etkinliğin düzenlenmesi için 3 aydır çaba sarf eden komite üyelerine teşekkür ederek, yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından görsel şovlarla birlikte defile gerçekleştirildi.