Ticaret Bakanı Bolat, 29. Tüketici Ödülleri'nde bilinçli tüketicileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, 29. Tüketici Ödülleri'nde bilinçli tüketicileri ödüllendirdi

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Ticaret Bakanı Bolat, 29. Tüketici Ödülleri\'nde bilinçli tüketicileri ödüllendirdi
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Ticaret Bakanlığı, 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ni TOBB'da düzenleyerek bilinçli tüketiciler ile tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaları ödüllendirdi. Bakan Ömer Bolat, bilinçli tüketicinin güçlü ekonominin teminatı olduğunu söyledi.

TİCARET Bakanlığı, tüketici bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği törenle bilinçli tüketiciler ile tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaları ödüllendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim buradaki en önemli düsturumuz; bilinçli tüketici, güçlü ekonominin teminatıdır. Sağlıklı bir ekonominin de temeli bilinçli tüketim ve bilinçli tüketicilerden geçmektedir" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici bilincini geliştirmek ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmasını özendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 29'uncusunu düzenlediği 'Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni', Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi. Bilinçli tüketicilerin yanı sıra tüketici memnuniyetini ilke edinen örnek uygulamalarıyla öne çıkan firmalar, bu alanda bilimsel çalışma yapan akademisyenler ve medya temsilcilerinin ödüllendirildiği törenin açılış konuşmasını Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber yaptı.

'HER ALANDA TÜKETİCİYİ KORUYORUZ'

Ardından konuşan Bakan Bolat, her alanda tüketiciyi korumaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Bolat, yapay zeka çağında olduklarını hatırlatarak, "Birçok şey gelişiyor. Dijital çağın çok yaygınlaşması ve çok girift hale gelmesi maalesef kötü niyetlilerin haksız ve aldatıcı hileli uygulamaları açısından da mümbit bir alan oluşturuyor. İşte bu nedenle Ticaret Bakanlığı'nın önemli bir kanadı da tüketicinin korunmasıdır. Bunun içinde aldatıcı ve hileli reklamlara karşı, sosyal medya uygulamalarına karşı korunma var. Abonelik sözleşmeleri açısından korunma var. Bakarak, fiziken dokunarak almadığı e-ticaret yoluyla elde ettiği ürünler açısından korunması var. Diğer satın aldığı hizmetler açısından var. Devre mülk, tatil, eğitim, sağlık alanı, her alanda tüketici haklarının korunması önemli. Biz bunu getirdiğimiz düzenlemelerle ve yaptığımız denetimlerle denetleyici fonksiyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan, tüketici kuruluşlarından, medya kuruluşlarımızdan, medyadaki çalışan kardeşlerimizden önemli destekler alıyoruz" diye konuştu.

'BİLİNÇLİ TÜKETİCİ GÜÇLÜ EKONOMİ'

Bakan Bolat, özellikle tüketici hakem heyetlerinin bu noktada önemli olduğunu söyleyerek, "Satıcıyla tüketici-alıcı arasındaki uyuşmazlıkların çoğunluğunu onların ara buluculuk çalışmalarıyla dostane bir şekilde sağlamış oluyoruz. Bu nedenle bizim buradaki en önemli düsturumuz; bilinçli tüketici, güçlü ekonominin teminatıdır. Sağlıklı bir ekonominin de temeli bilinçli tüketim ve bilinçli tüketicilerden geçmektedir. Bugün Türkiye ekonomisi 1,7 trilyon dolarlık milli geliri ve 18 bin 300 dolarlık kişi başına milli gelire ulaştı ise üreticinin, yatırımcının, satıcının, ticaret erbabının yaptıkları icraatlar kadar tüketicinin de gücü, yönlendirmesi ve bilinçli tüketiminin bunda çok büyük faydası vardır" dedi.

'33 BİN REKLAM DOSYASI KARARA BAĞLANDI'

Bakan Bolat, Reklam Kurulu'nun bağımsız olduğuna vurgu yaparak, "Televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarını titizlikle denetlemektedir. Bunun yanında sosyal medya reklamları noktasındaki ticarette de ciddi bir şekilde denetim görevlerimizi yapıyoruz. Burada aldatan, istismar eden, haksız rekabet oluşturan, kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı etkili kararlar alınıyor. Sadece bu yıl 33 bin kadar reklam dosyası karara bağlandı Reklam Kurulu tarafından. ve bunlarla alakalı 230 milyon liranın üzerinde cezalar kesildi ve reklama erişim sınırlaması getirildi. Buradaki sloganımız da aldatıcı ve yanıltıcı reklamla etkin bir mücadele yapmak zorundayız. 'Güvenilir reklam, haklı yapıcı rekabet, sağlıklı işleyen adil piyasa'. Aynı zamanda güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans uygulamamız ve hedefimiz bulunmaktadır. Alınan ürünlerde kullanılan malzemelerdeki aldatmalar, istismarlar, tüketicinin sağlığını, güvenliğini tehlikeye atacak malzemelerden yapılması ki bunlar en çok oyuncak, ayakkabı, tekstil, kırtasiye, çocuk, bakım, kullanım, kozmetik, deterjan gibi ve birçok ürünlerde güvenli bir piyasaya arz açısından denetimlerimizin hedefi güvensiz ürüne karşı sıfır toleranstır" diye konuştu.

Bakan Bolat, tüketicilerin bilinçli tüketimi ve uyarıları ile yaptıkları denetimler sayesinde 2011 yılında yüzde 32 olan ürünlerdeki güvensizlik oranının bugün yüzde 1'e gerilediğini, bunun büyük bir başarı olduğu söyledi.

'19 MİLYON DOSYA ARABULUCUKLA ÇÖZÜLDÜ'

Bolat, güvensiz, sağlıksız ürün, tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalara karşı son 3,5 yılda 8,8 milyar TL bir ceza uygulaması olduğunu söyleyerek, "1 milyon 150 bin dosya karara bağlanmış. Tüketici Hakem Heyetlerimiz 1995'ten bu yana tam 19 milyon başvuruyu yargıya gitmeden, yargıyı meşgul etmeden dostane ara buluculukla çözdü. Hem üretici ve satıcı, hem de tüketici arasında uyuşmazlığı hızlı bir şekilde hallettiler. Tüketici Hakem Heyetlerimize, raportörlerine çok çok teşekkürler ediyorum. Sadece bu yıl 13,8 milyar TL bir Tüketici Hakem Heyetlerinin dostane bir şekilde çözdüğü uyuşmazlık tutarı. Geçen yılın tamamında da 12,4 milyardı. Geçen yıl 850 bin, bu yılın 9 ayında da 690 bin uyuşmazlık dosyasını çözümlemiş dostane bir şekilde" dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından, 'Bilimsel çalışma', 'Yazılı basın', 'Radyo-televizyon programı', 'Bilinçli tüketici', 'Tüketici özel' ve 'Tüketici memnuniyetini ilke edinen firma' kategorilerinde ödüller verildi. Bakan Bolat, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi alanındaki katkıları nedeniyle Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Ersin Ercan'a da 'Tüketici Özel Ödülü' verdi. Tüketici Ödülleri kapsamında düzenlenen 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Kaynak: DHA
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