Ticaret Bakanı Bolat DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu\'nda konuştu Açıklaması

Ekonomi

08.08.2025 20:24
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2002'de 238 milyar dolar olan Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl itibarıyla 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu yıl sonunda 1,4 trilyon doları inşallah aşacağız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Ticaret Bakanı Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, DEİK'in kuruluşunun üzerinden 40 yıl geçtiğini, bu sürede DEİK'in Türk iş dünyasının tüm çatı kuruluşlarıyla Türk özel sektörünün dışa dönük yüzü, vitrini ve temsilcisi haline geldiğini söyledi.

DEİK'in Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dış politikada ve uluslararası diplomasi sahnesinde güçlenen, bölgesel güç, küresel aktör ve dünya barışının tesisinde oyun kurucu haline gelen Türkiye'nin ticaret diplomasisindeki markası olduğunu ifade eden Bolat, DEİK'in 153 iş konseyi ve 4 bine ulaşan üyesiyle bu çalışmalara katkı sunduğunu anlattı.

Bolat, küresel ekonomide belirsizliklerin ve durgunluğun olduğu, ülke etrafında sıcak savaşların yaşandığı, gümrük tarifelerinin gündeme geldiği ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini söyledi.

"Milli gelirde 1,4 trilyon doları aşacağız"

Bakan Bolat, son 22 yılda Türkiye ekonomisinin senelik ortalama yüzde 5,3 reel büyüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli gelirimiz 2002'de 238 milyar dolardan geçen yıl itibarıyla 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir. Bu yıl sonunda Allah'ın izniyle 1,4 trilyon doları inşallah aşacağız. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyüme performansının tam merkezinde 22 yıl boyunca liderliğiniz altında başarılı liderlik ve yönetim reformları, dışa açık büyüme modeli, ulaşımda, altyapıda, sanayide, tarımda, enerjide, savunmada, her alanda, dış ticarette ve ihracattaki başarının payı çok büyüktür."

Bolat, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatının geçen yıl itibarıyla 262 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, "Bu yılın 7 ayında da artış hızımız devam etmiş ve yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolarla kapattık. Böylece 7 ayda Türkiye ekonomisine tam 7,6 milyar dolar ek değer kazandırdık." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel ihracattaki payının yüzde 1,07'ye yükseldiğini vurgulayan Bolat, yıllık 1,5 milyon adetlik araç üretimiyle AB'nin en büyük üçüncü üreticisi oldukları otomotivde 37,5 milyar dolar, tekstil ve konfeksiyonda 32 milyar dolarlık, kimya ve enerjide 35 milyar dolarlık, tarım ürünlerinde 32,5 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaştıklarını bildirdi.

"İhracatta rekorlar kırıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, bu yıl mayıs ve temmuzda iki defa tarihin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu kırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temmuzda 25 milyar dolar barajını ilk defa aştık. 28 Mart'ta günlük 2 milyar doları aşan rekor bir ihracat rakamı elde ettik. Temmuz itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 269,4 milyar dolara ulaştı. ihracattaki bu güçlü performansımız Türkiye'mizin sanayide, tarımda, hizmetlerde kaliteli, rekabetçi ve teknolojisi yükselen bir grafikte olduğunun açık delili konumuna gelmiştir. Bu tablo Türkiye'nin artık bölgesinde değil, küresel ticarette de yükselen güçlü bir aktör olduğunu kanıtlamıştır."

Türkiye'nin dünyanın her bölgesine ve ülkesine ihracat yaptığını dile getiren Bolat, katma değerli mal ihracatının arttığına işaret etti.

Bolat, 2002'de 250 milyon dolar olan savunma sanayisi ihracatında 7 milyar 150 milyon doları aştıklarını anımsatarak, "Dünyada 11. sıraya yükseldik. 90 bin istihdam ve 20 milyar dolar üretimi yakaladık. Bu yıl hedefimiz 8 milyar doları aşıp 8,5 milyar dolara, gelecek yıl da inşallah 10 milyar dolara ulaşmaktır." şeklinde konuştu.

Turizm, müteahhitlik, eğitim, sağlık, lojistik gibi alanlara ve hizmet ihracatına ilişkin detaylar paylaşan Bolat, "Bu yıl hedefimiz 121 milyar dolar ve Allah'a şükür iyi istikamette gidiyoruz." dedi.

"390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine ulaşacağız"

Bakan Bolat, bu yıl mal ve hizmet ihracat hedefinin 390 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu hedefe ulaşacaklarının altını çizdi.

Tüm iş dünyası kuruluşları ile bütün dünyayı arşınladıklarını dile getiren Bolat, "Daha fazla ihracat yapma, daha fazla mal ve hizmet ihraç edip büyüme, istihdam ve döviz geliri anlamında ülkemizi en üst seviyelere çıkarma gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, son dönemde yurt dışına yönelik hayata geçirilen sektörel ticaret heyeti programlarından, pazarlama etkinliklerinden, uluslararası ticari görüşme ve anlaşmalardan, iş forumlarından, yuvarlak masa toplantılarından, ihracat heyetlerinden, JETCO toplantılarından, yüksek düzeyli ticaret diyaloglarından, serbest ticaret anlaşmalarından bahsetti.

AB, İngiltere, Körfez ülkeleri ve komşu ülkelerle hayata geçirdikleri işbirliklerine de değinen Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki anlaşmalara ilişkin detaylar paylaştı.

" Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapacağız"

Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyadaki en uzak köşelere iş insanlarıyla birlikte ulaşmaya 2025 yılında da devam ettiklerini, eylülde New York'ta 40. Amerikan Türk Konferansı ve 17. Türkiye Yatırım Konferansı düzenleyeceklerini söyledi.

Ekim'de 54 Afrika ülkesinden ticaret bakanları ve iş insanlarının katılımıyla Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu'nu tertip edeceklerini kaydeden Bolat, hayata geçirecekleri diğer uluslararası programlara ilişkin bilgiler verdi.

Bolat, "Diplomasiyle büyüyen ticaret, ticaretle büyüyen Türkiye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunuz ve hedefinizi bizler, kabine üyesi bakan arkadaşlarımız ve tüm iş dünyamızla inşallah ticaretin yüzyılı yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

