Türkiye kasım ayında ihracat rekoru kırdı

Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli değerlendirmelerde bulundu. İhracatta kasım rekoru kırıldığını belirten Bolat, "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk." ifadelerini kullandı.

TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İHRACAT REKORU

Bakan Bolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 5.9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

İthalatımızdaki azalış trendi ağustostan bu yana devam ediyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında ithalatımız geçen yılın aynı aylarına göre azalmıştı. Kasım ayında da ithalatımız yüzde 5,6 oranında azaldı. 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece kasım ayında dış ticaret açığımızda da bir önceki yılın kasımına kıyasla yüzde 32,6 oranında bir azalış meydana geldi. Dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara geriledi. Bu şu anlama geliyor, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında dört ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi bir gerileme var. İthalatımızda ciddi bir gerileme var. Eylül ayında nasıl cari işlemlerde fazla verdik, ağustos ayında çok az bir açığımız vardı. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz. Az bir miktar fazla da olabilir. İki hafta sonra rakamlar açıklandığında ekim ayını göreceğiz.

"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR"



İhracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan daha artarak kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. İlk iki ay malum deprem felaketinden dolayı ciddi bir açığımız oluşmuştu. İlk iki ayda aşağı yukarı 26 milyar dolar bir açığımız vardı. Eğer o trendle devam etseydik 150-160 milyar dolar dış ticaret açığı ile karşılaşabilirdik. Yüzde 60'a kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmüş olurdu. Artık son dört ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75-77-81-82 arasında değişmekte. Bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır."