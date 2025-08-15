Ticaret Bakanı Bolat, TESK Marmara Bölgesi toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 5 yılda Türkiye ekonomisini 238 milyar dolardan 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdıklarını bildirdi.

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nda düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) - Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri toplantısına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan Bolat, ekonominin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarların üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar üstlendikleri çok yönlü roller olduğunu, toplumun bugünü ve geleceği açısından büyük katkılar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 2 milyon 270 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Bolat, "Onların bağlı olduğu yaklaşık 3 bin esnaf odamız var. 82 birlik, 13 federasyon ve TESK var." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da 281 bin esnaf ve sanatkar, 153 oda ve iki birliğin bulunduğunu dile getiren Bolat, Türkiye'nin yılda reel yüzde 5,3 oranında büyüdüğünü ve pandemi döneminden başlayarak son 5 yıllık çalkantılı dünya şartlarında bile aynı oranda büyümeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Dünya ortalamasının iki katı bir büyüme olduğunu ifade eden Bolat, "Son 5 yılda dünya yüzde 2,8 büyürken, 238 milyar dolarlık Türk ekonomisini 1 trilyon 322 milyar dolara taşıdık." dedi.

"Bu yıl Türk ekonomisi 1,4 trilyon doları aşacak"

Bu yıl Türk ekonomisinin 1,4 trilyon doları aşacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Kişi başına milli geliri 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yıl sonuna kadar inşallah 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz. Genel ticaret rakamımız 60 trilyon lira ve bunun 6'da biri perakende ticaret 10,5 trilyon lira. Esnaflar, şirketler, perakende sektöründeki paydaşlar 10,5 trilyon liralık ticareti paylaşıyorlar. 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik 2002 yılında. Geçen ay 269,5 milyar dolara çıkardık. Hizmet ticaretini ise 115 milyar dolara çıkardık. Geçen yıl 375 milyar dolar toplam ihracata ulaştık. Bu yıl 390 milyar doları yıl sonunda hep birlikte aşacağız. 600 milyon doları aşan esnaf ihracatından da gurur duyuyoruz. Orada da hedefimiz yakın gelecekte 1 milyar dolar. İstihdam sayımızı 19 milyon kişiyle devraldık 2002'de. 32 milyon 600 bine çıkardık. Esnaflarımızın, sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, tacirlerimizin, hepsinin bu başarılarda büyük payları var."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı bütün hükümetler ve cumhurbaşkanlığı kabinelerinde esnafla alakalı her zaman gelişen, ilerleyen yapıcı önerilere açık olduklarını ve çoğunu da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bolat, "1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2024 arasında 1 milyon 585 bin kuruluş tescil işlemi var. Telkin dediğimiz kapama işlemi 585 bin. Yani 1 milyon artı var. Bu yılın ilk 7 ayı itibariyle 184 bin 678 tescil işlemi yapılmış. Telkin kapama işlemi 65 bin 883, 1'e 3 olumlu seyrediyor." dedi.

Esnafın finans ihtiyaçlarını karşılamak için katkı yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bolat, "Anadolu'da gittiğimiz yerlerde bazen ticaret, sanayi odası başkanlarından şöyle sitemler alıyoruz. Esnaflara finans desteklerini rahatça, bolca veriyorsunuz. Bizim burada da şirket sahipleri kapatıyor. Şahıs işletmesi kuruyorlar. Esnaf odalarının sayısı yükseliyor. Bizim ticaret odalarının sayısı küçülüyor diye nazire yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Usta girişimci ve genç girişimcileri desteklemek için faizsiz finans desteği sağlandığını belirten Bolat, "Burada da 187 milyon lira bir finansman imkanı yine Ticaret Bakanlığınca Halk Bankası üzerinden sağlandı." diye konuştu.

Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada bankalar, kredi miktarı üzerinden bloke yapıyorlardı. Yüzde 19'du; bu rakam yüzde 3,5'e düşürüldü. Kefalet kullandığında yüzde 6'ya düşürüldü. 2002 yılına kadar bütçeden, hazineden esnaflarımıza bu finansman destekleri için yüzde 50'lik sübvansiyon hükümetimiz tarafından üstlenildiğinden. Bu rakam 50 milyon liraydı ama bizim dönemimizde 80 milyar liralık bir sübvansiyon bu şekilde yapılmış oldu. Esnafa hep destek tam destek diyoruz. Esnafa destek ekonomiye destek diyoruz. Bunun için de Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS) kuruldu. ESBİS sayesinde sicil ve oda işlemlerinin elektronik ortama taşınması sağlandı. Bu noktada Kayseri, Bursa, Bolu, Uşak, İstanbul, Trabzon illerinde KOBİ'lerimize üretim yeri, sergi yeri, gerekli iş yerlerinin yapılması için TOKİ imkanlarından faydalanılması desteği verildi."