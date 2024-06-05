Ticaret Bakanı Bolat: "Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı" - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: "Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus ile Türkiye arasındaki yatırımların geliştirilmesi açısından önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 20 yıl önce 318 milyon dolardı. 2023'te bu rakam 1,6 milyar doları aştı.

05.06.2024 14:42
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Ticaret Bakanı Bolat: "Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı"

"Tunus'ta 700 milyon dolar civarında Türk firmalarının yatırımları bulunmaktadır"

"İki ülke arasındaki yatırımların geliştirilmesi açısından önemli görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirildi"

İSTANBUL - Tunus ile Türkiye arasındaki yatırımların geliştirilmesi açısından önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 20 yıl önce 318 milyon dolardı. 2023'te bu rakam 1,6 milyar doları aştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye - Tunus Yatırım ve İş Forumu'na katıldı. Forumda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, iki ülke arasındaki yatırımların geliştirilmesi açısından önemli görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

"Türkiye olarak biz geçen yıl yüzde 4,5'lik bir reel ekonomik büyüme sağladık"

Bakan Bolat, geçen yılın dünya ticareti için bir gerileme dönemi olduğunun altını çizerek, "Dünya ticareti yüzde 1,2 küçülmüş, dünya ihracatı yüzde 5 küçülmüş, Avrupa Birliği'nin ithalatı da yüzde 15 civarında gerilemişti. Ama buna rağmen Türkiye olarak biz geçen yıl yüzde 4,5'lik bir reel ekonomik büyüme sağladık. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 çarpıcı bir büyüme kaydetmeyi başardık. Milli gelirimizi de 1 trilyon 158 milyar dolara yükseltmiştik. 2 gün önce de açıkladığımız üzere Mayıs ayında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olan 24,1 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Yıllık bazda da mal ihracatında 260 milyar dolara, hizmet ihracatında da 104 milyar dolara yıllık bazda ulaştık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Kardeş ülke Tunus, 12 milyon nüfusu ile eğitimli, genç, dinamik iş gücü arzı, Avrupa'ya yakınlığı ve AB ile arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile ticaret ve yatırım ortaklıkları için büyük bir potansiyel ve gelecek vadediyor" dedi.

"Tunus ekonomisi 2024 yılı ve devamında güçlü bir büyüme, yükselme trendine girmektedir"

Tunus hükümetinin yabancı yatırımları cesaretlendirme ve teşvik etme, kamu - özel sektör işbirliği çerçevesinde özel sektörün de yatırımlarda önünü açma konusunda kararlı bir politika izlediğini memnuniyetle gördüklerine dikkat çeken Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Tunus'un bu amacının gerçekleştirilmesinde Türk şirketlerinin, Türk yatırımcılarının da katkılarının artacağına yürekten inanıyoruz. Tunus ekonomisi 2024 yılı ve devamında güçlü bir büyüme, yükselme trendine girmektedir. Hem Akdeniz ülkesi olması hem Avrupa kıtasına çok yakın olması hem de Kuzey Afrika ülkesi olması hasebiyle büyük avantajlar barındıran Tunus'un, orta gelirli ülkeler kategorisine giren az sayıda ülkelerden biri olması da Tunus ekonomisinin bugünkü gelişmesini ve gelecekteki potansiyelini oldukça iyi yansıtmaktadır."

"Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2023'te 1,6 milyar doları aştı"

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 20 yıl önce 318 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "2023'te 1,6 milyar doları aştık. 2022'de bu rakam 2 milyar dolardı ama dünya ticaretinin ve dünya milli gelirinin 2023'te durgun bir seyir izlemesi, rakamlarda küçük bir azalma meydana getirse de biz iki ülke bakanları ve hükümetleri olarak bu ticaret ve yatırım rakamlarını çok daha yukarılara yükseltmeye kararlıyız. Tunuslu dostlarımızın turizm, enerji, fosfat, tarım gibi sektörlerde yatırım öncelikleri olduğunu biliyoruz. Elektrik üretiminde de yeterli arzın sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefleri olmasını da memnuniyetle gözlemliyoruz. Tunus 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 30'a çıkarma hedefinde yer alıyor. Bizde Türkiye olarak şu anda yenilenebilir enerji üretimi ile toplam enerji üretimimizin yüzde 42'sini su, güneş ve rüzgar kaynaklarından sağlıyoruz. Bu noktada Tunus'un bu yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmede Türk firmaları olarak önemli katkılar sunmaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç sıralamasında Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer aldığını söyleyen Bakan Bolat, "Rüzgar, güneş ve hidrolik su gibi kaynaklarda, jeotermal kaynaklarında tecrübemiz ve bilgi birikimimizle Tunuslu firmalarla işbirliği yapmaya hazırız. Tarımda sanayileşme, sulama sistemlerinin kurulumu ve nakliye gibi teknik konularda da Türk firmaları Tunus'ta yatırımlar yapabilirler. Fosfat ve gübre sektörü, Tunus'un milli gelirinin yüzde 4'ünü, ihracatının ise yüzde 15'ini oluşturarak, Tunus'a çok büyük katkı sağlamaktadır. Tunus'un Kafsa bölgesinde bulunan yüksek fosfat rezervlerinin işlenmesi ve üretimi konusunda da iki ülkenin işbirliği yapabileceğine inanıyoruz" dedi.

"Tunus'ta 700 milyon dolar civarında Türk firmalarının yatırımları bulunuyor"

Bakan Bolat, "Tunus'taki büyükelçiliğimizin verilerine göre, Tunus'ta 700 milyon dolar civarında Türk firmalarının yatırımları bulunmaktadır. Bunun çok daha hızlı artmasını ve firmalarımızın orada şirketler kurarak yatırım potansiyellerini gerçeğe dönüştürmesini biz tavsiye ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat, müteahhitlik hizmetlerinde, Tunus'ta 21 proje ile Türk inşaat şirketlerinin 975 milyon dolarlık inşaat işlerini tamamladığını söyledi. Bakan Bolat, Tunus ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticaret ortaklığının, yalnızca iki ülke pazarlarını değil, komşu ülkeleri, Afrika coğrafyası ve hatta AB pazarlarını da hedeflemesi gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

(MFA-ACÖ-E)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: 'Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar doları aştı' - Son Dakika

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