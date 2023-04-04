Bakan Muş, ihracat raporunu açıkladı: Mart ayında yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların rekoru kırıldı - Son Dakika
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Bakan Muş, ihracat raporunu açıkladı: Mart ayında yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların rekoru kırıldı

04.04.2023 11:59

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını duyurdu. Bakan Muş, Mart ayında ihracatın yüzde 4.4 oranında artış göstererek 23,6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihracatı tüm zamanların rekorunu Mart ayında yeniledi. Türkiye'nin ihracatı Mart ayında 23,6 milyar dolara çıktı. Bakan Muş "Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu" dedi.

"DEPREM ETKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA AZALACAK"

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle; "Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu.

"ALTIN İTHALATI 1,7 MİLYAR DOLAR OLDU"

İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Mart ayında ihracatımız %4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

Bakan Muş: Mart ayında ihracat yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
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Mehmet Muş, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş, ihracat raporunu açıkladı: Mart ayında yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların rekoru kırıldı - Son Dakika


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