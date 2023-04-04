Bakan Muş, ihracat raporunu açıkladı: Mart ayında yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin ihracatı tüm zamanların rekorunu Mart ayında yeniledi. Türkiye'nin ihracatı Mart ayında 23,6 milyar dolara çıktı. Bakan Muş "Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu" dedi.
Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle; "Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu.
İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Mart ayında ihracatımız %4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."
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