İstanbul'da binlerce kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 45 milyon TL değerinde binlerce robot süpürge, cep telefonu, TV aparatları ve sigara dolum makinesi gibi binlerce elektronik ürün ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu el konulan elektronik ürünlere ilişkin Çatalca Gümrük Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenlendi.

Burada verilen bilgilere göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, bazı elektronik ürünlerin Türkiye'den transit geçmesi gerekirken yasadışı yollarla Türkiye'de bırakılmaya çalışıldığı belirlendi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince koordine edilen operasyonda, araştırmayı daha da derinleştiren gümrük muhafaza ekiplerince söz konusu ürünlerin depolandığı birçok adres tespit edildi.

Bütün bilgi ve belgeler titizlikle incelendikten sonra Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

-Robot süpürgeler ağırlıkta

İstanbul'da şüpheli olarak belirlenen ve 9 farklı ilçede iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 45 milyon Türk lirasının üzerinde toplam 4 bin 197 adet robot süpürge, 1.195 adet cep telefonu 3 bin 690 adet TV Stick, 314 adet elektronik tüy toplayıcı, 319 adet epilasyon cihazı ve 1 adet sigara dolum makinesi yakaladı.

-10 şüpheli göz altına alındı

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kaçak ürünlere el konurken, olayla ilgili 10 şüpheli göz altına alındı. Soruşturmalara ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.

-Cep telefonlarında "İmalat yoluyla kayıt" oyunu

Öte yandan, operasyon kapsamında yeni bir ÖTV kaçakçılığı belirlendi.

Ele geçirilen cep telefonlarında yapılan inceleme sonucunda, "imalat yoluyla kayıt" yöntemiyle yeni bir ÖTV 'den kaçırma sistemi tespit edildi.

Telefonların ÖTV'yi ödememek için Türkiye'de üretilmiş gibi gösterilip, "imalat yoluyla kayıt" yöntemiyle BTK sistemine kaydedildiği belirlendi.

Ancak yapılan IMEI sorgulaması sonucunda cihazların Çin menşeli olduğu ortaya çıktı.