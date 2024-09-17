TİSK ile 100 Bin İstihdam Hedefi

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Vedat Işıkhan, "Bu iş birliği ile önümüzdeki dönemde TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Işıkhan ve Akkol, başta kadınlar, gençler, engelliler olmak üzere; özel politika gerektiren bireylere yönelik başlatılacak aktif iş gücü programları ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin kişiye kadar istihdam sağlanmasını hedefleyen protokolü imzaladı. Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TİSK ile birlikte nitelikli işgücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi. Işıkhan, "Küresel rekabetin arttığı günümüzde, ülkemizin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından biri, işgücümüzü daha donanımlı ve yetkin hale getirmektir. Dijitalleşmenin, hayatımızın her alanını dönüştürdüğü, sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bir dönemde, işgücümüzün bu yeni koşullara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün TİSK ile imzalayacağımız bu protokol, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal refahı ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak; nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

'KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHA ETKİN KATILIMINI SAĞLAYACAKTIR'

Bakan Işıkhan, şubat ayında açılışı gerçekleştirilen 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı' ile bugüne kadar yaklaşık 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını söyleyerek, "Yine İş Pozitif kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projemiz, bu iş birliği protokolü kapsamında daha da güçlenecek ve kadınların işgücüne daha etkin katılımını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatının her yanında ve her meslekte yer almasını teşvik ederek; onların ekonomik hayatta daha güçlü yer edineceklerine ve ülkemizin ekonomik gücünün artmasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'PROJE TEKLİFLERİNİ BEKLİYORUZ'

Bakan Işıkhan, engelli vatandaşların istihdamını protokolün önemli sonuçlarından biri olarak gördüğünü belirterek, "18 Eylül itibarıyla hibe çağrısına çıkmayı planlıyor, engelli kardeşlerimizin ve engelli istihdam etmek isteyen, özellikle TİSK üyesi işverenlerimizin, proje tekliflerini bekliyoruz. Bu yıldan itibaren her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı da hedefliyoruz. Bu kapsamda, bu yıl hedef temamızı 'otizmli bireylerimiz' olarak belirledik. Otizmli bireylerimizi, iş yerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini de destekleyeceğiz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz" İfadelerini kullandı.

'ENGELLİ AÇIĞININ KAPITILMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Işıkhan, engelli çalıştırma yükümlüğünün İş Kanunu'nda yer aldığını ve bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü aylık işgücü çizelgeleri aracılığıyla yaptıklarını kaydetti. Işıkhan, "Bu kapsamda, bu belgenin il müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek, engelli açığının kapatılmasını sağlayacağız. İşverenlerimizden ricamız illerde mağduriyet yaşamamaları için bu sürece hazırlıklı olmalarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermeleridir. Bu iş birliği ile önümüzdeki dönemde TİSK'e üye iş yerlerinde 100 bin yeni istihdam oluşturmayı da hedefliyoruz. Bu hedef, ülkenin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması yolunda atılan en somut adımlardan birisidir. TİSK'in 100 bin yeni istihdama desteği, işverenlerimizin Orta Vadeli Programımızın işlediğine ve bizlere olan güvenlerinin de bir göstergesidir. Bu hedefe ulaşmak için kamu ve özel sektör iş birliği içinde çalışarak nitelikli işgücümüzü inşallah daha da artıracağız. TİSK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizin daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacak ve geleceğin işgücünü şekillendirecektir" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da TİSK olarak somut konuları, projeleri ve icraatları çok seven bir aile olduklarını dile getirerek, "Mütevazi durup, çok öne çıkmadan ülkemize ve çalışma hayatına destek olmayı, elimizden geleni yapmayı çok seviyoruz. Böyle bir projeyi bugün beraber lanse ediyorsak, burada en büyük emek sizin" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, .