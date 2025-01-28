TKİ\'den GES ile Sürdürülebilir Enerji

Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üretimi tamamlanmış maden sahalarına kurduğu güneş enerjisi santralleriyle (GES) buralardaki üretim faaliyetleri ve kamu binalarında ihtiyaç duyulan yıllık enerji tüketiminin yüzde 17'sini karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilan ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması hedefi doğrultusunda GES inşasına ağırlık veren TKİ, yeşil dönüşüm için çalışmalarını artırıyor.

TKİ, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermeye devam ederken küresel ısınmanın etkilerini azaltmak, karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlar yapıyor.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, TKİ'nin kurduğu GES'lerle 2024 sonu itibarıyla 9 milyon kilovatsaat elektrik üreterek kamu binalarının ve maden sahalarında yürütülen üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin yıllık bazda yüzde 17'sini karşıladığını ve yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçildiğini söyledi.

Söz konusu GES'leri yerli sermayeyle inşa ederek devlet kaynaklarının daha verimli kullanılması ve dövizle satın alınan enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın azalmasını sağladıklarını belirten Çiftçi, "TKİ olarak üretimi tamamlanmış maden sahalarına GES kurarak şu anda 6 megavatın üzerinde kurulu güce ulaştık. 2026'ya kadar bu kapasiteyi 2,5 katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çiftçi, TKİ'nin Ankara Genel Müdürlüğü yerleşkesinde 100 kilovatsaat çatı GES ve 120 kilovatsaat DC kapasiteli 3 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ifade ederek, " Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'de bir megavatsaat kapasiteli ilk GES'imizi kurduk. Bu bölgede kurulumunu büyük ölçüde tamamlamış olduğumuz 4 megavatsaat kapasiteli bir GES daha yakın zamanda üretime geçecek. Çanakkale'nin Çan ilçesinde geçen yıl 5 megavatsaatlik bir santral devreye almıştık. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de 2026'da 5 megavatsaat kapasiteli yeni bir santral devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çevreye duyarlı, insan odaklı sürdürülebilir madencilik anlayışıyla temiz kömür teknolojileri alanında da çeşitli AR-GE projeleri yürüttüklerini dile getiren Çiftçi, GES'lerle enerji maliyetlerini düşürürken temiz enerji üretimini de artırmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Çiftçi, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Türkiye'nin açıkladığı "2053 net sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.