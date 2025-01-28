TKİ'den GES ile Sürdürülebilir Enerji - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TKİ'den GES ile Sürdürülebilir Enerji

TKİ\'den GES ile Sürdürülebilir Enerji

TKİ, maden sahalarındaki GES'lerle enerji ihtiyacının %17'sini karşılayarak çevreye duyarlı üretim yapıyor.

28.01.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üretimi tamamlanmış maden sahalarına kurduğu güneş enerjisi santralleriyle (GES) buralardaki üretim faaliyetleri ve kamu binalarında ihtiyaç duyulan yıllık enerji tüketiminin yüzde 17'sini karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilan ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması hedefi doğrultusunda GES inşasına ağırlık veren TKİ, yeşil dönüşüm için çalışmalarını artırıyor.

TKİ, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermeye devam ederken küresel ısınmanın etkilerini azaltmak, karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlar yapıyor.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, TKİ'nin kurduğu GES'lerle 2024 sonu itibarıyla 9 milyon kilovatsaat elektrik üreterek kamu binalarının ve maden sahalarında yürütülen üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin yıllık bazda yüzde 17'sini karşıladığını ve yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçildiğini söyledi.

Söz konusu GES'leri yerli sermayeyle inşa ederek devlet kaynaklarının daha verimli kullanılması ve dövizle satın alınan enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın azalmasını sağladıklarını belirten Çiftçi, "TKİ olarak üretimi tamamlanmış maden sahalarına GES kurarak şu anda 6 megavatın üzerinde kurulu güce ulaştık. 2026'ya kadar bu kapasiteyi 2,5 katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çiftçi, TKİ'nin Ankara Genel Müdürlüğü yerleşkesinde 100 kilovatsaat çatı GES ve 120 kilovatsaat DC kapasiteli 3 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ifade ederek, " Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'de bir megavatsaat kapasiteli ilk GES'imizi kurduk. Bu bölgede kurulumunu büyük ölçüde tamamlamış olduğumuz 4 megavatsaat kapasiteli bir GES daha yakın zamanda üretime geçecek. Çanakkale'nin Çan ilçesinde geçen yıl 5 megavatsaatlik bir santral devreye almıştık. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de 2026'da 5 megavatsaat kapasiteli yeni bir santral devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çevreye duyarlı, insan odaklı sürdürülebilir madencilik anlayışıyla temiz kömür teknolojileri alanında da çeşitli AR-GE projeleri yürüttüklerini dile getiren Çiftçi, GES'lerle enerji maliyetlerini düşürürken temiz enerji üretimini de artırmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Çiftçi, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Türkiye'nin açıkladığı "2053 net sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Madencilik, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, ankara, Güncel, Çevre, Güneş, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKİ'den GES ile Sürdürülebilir Enerji - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: TKİ'den GES ile Sürdürülebilir Enerji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.