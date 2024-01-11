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Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tutuklu Dilan Polat'ın şirketinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise sözleşmesinin kayyım atanmasından önce yapıldığını, mahkeme tarafından kayyım atanmayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediğini bildirdi. TMSF, kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunması gibi öncelikli görevlerinin olduğunu belirtti ve mesnetsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

11.01.2024 - 11:35,
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın güzellik merkezine Kağıthane'de şube açılması dikkat çekmiş, kayyım yönetimindeki şirketlerin nasıl yeni şube açabildiği sorulmuştu. Gelen eleştiriler sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Polat'ın şirketinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise (marka kiralama) sözleşmesinin kayyım atanmasından önce yapıldığı, mahkeme tarafından kayyım atanmayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediği açıklaması yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, son günlerde kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezi nasıl yeni şube açtı? TMSF'den açıklama var

"KAYYIM ATANMADAN ÖNCE ÇOK SAYIDA FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ"

Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken ticari faaliyetlerin yasalara uygun şekilde aksamadan sürmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemelerin TMSF'yi kayyım olarak atayabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi, kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri, kayyım atanmasından önce, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır.

Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezi nasıl yeni şube açtı? TMSF'den açıklama var

"100 AŞKIN ŞİRKETİN SADECE 5'İ HAKKINDA KAYYIMLIK KARARI VAR"

Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir, kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir."

Açıklamada, mesnetsiz haberlere itibar edilmemesi, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği bildirildi.

Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezi nasıl yeni şube açtı? TMSF'den açıklama var

NE OLMUŞTU?

5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Polatlara ait güzellik merkezinin Kağıthane'deki yeni şubesi gösterişli bir törenle açılmıştı. Törene katılanlar Dilan Polat'ın şarkısı "Enerci" ile dans edip eğlenmiş, şube yöneticisi ise markanın problemsiz devam ettiğini ve kaldığı yerden devam ettiğini söylemişti.

Dilan Polat'ın kayyım atanan güzellik merkezi nasıl yeni şube açtı? TMSF'den açıklama var
Tartışma yaratmıştı! TMSF\'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • fehmi gullu: Yazık oldu helalinize haram kattınız dağıldığı perişan oldunuz Yanıtla 9 0

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Dilan Polat, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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