Tartışma yaratmıştı! TMSF\'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın güzellik merkezine Kağıthane'de şube açılması dikkat çekmiş, kayyım yönetimindeki şirketlerin nasıl yeni şube açabildiği sorulmuştu. Gelen eleştiriler sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Polat'ın şirketinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise (marka kiralama) sözleşmesinin kayyım atanmasından önce yapıldığı, mahkeme tarafından kayyım atanmayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediği açıklaması yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, son günlerde kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

"KAYYIM ATANMADAN ÖNCE ÇOK SAYIDA FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ"

Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken ticari faaliyetlerin yasalara uygun şekilde aksamadan sürmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemelerin TMSF'yi kayyım olarak atayabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi, kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri, kayyım atanmasından önce, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır.

"100 AŞKIN ŞİRKETİN SADECE 5'İ HAKKINDA KAYYIMLIK KARARI VAR"

Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir, kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir."

Açıklamada, mesnetsiz haberlere itibar edilmemesi, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği bildirildi.