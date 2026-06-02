TMSF, Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirketi satışa çıkardı
TMSF, Maydonoz Döner'e bağlı 5 şirketi satışa çıkardı

02.06.2026 13:38
TMSF, Maydonoz Döner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 5 şirketin yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli 1 milyar 950 milyon lira olarak belirlenen şirketler için teklifler 23 Haziran 2026'ya kadar kabul edilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97,5 milyon lira teminat yatırması gerekirken, süreç kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle tamamlanacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 5 şirketin yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. Şirketler için belirlenen toplam muhammen bedel 1 milyar 950 milyon lira oldu.

TMSF'DEN DEV SATIŞ KARARI

TMSF tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Maydonoz Döner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren 5 şirketin tamamı satışa çıkarıldı.

Kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihalede yatırımcılar, şirketlerin tamamını kapsayan hisse paketine teklif verebilecek.

SATIŞA ÇIKARILAN ŞİRKETLER

İhale kapsamında satışa sunulan şirketler şu şekilde sıralandı:

    - Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

    - Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ

    - Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ

    - Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ 

    Şirketlerin toplam muhammen bedeli 1 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi.

    97,5 MİLYON LİRA TEMİNAT İSTENİYOR

    İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin lira tutarında teminat yatırması gerekiyor.

    Teminatlar nakit olarak ya da kesin ve süresiz banka teminat mektubu şeklinde kabul edilecek. Şartları yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

    YATIRIMCILARA İNCELEME İMKANI

    Potansiyel yatırımcılara şirketlerle ilgili veri inceleme ve tesis ziyareti fırsatı da sunulacak.

    Gizlilik taahhütnamesi imzalayan ve 250 bin lira ücret ödeyen yatırımcılar, 1-19 Haziran tarihleri arasında şirketlere ilişkin inceleme yapabilecek.

    SON TEKLİF TARİHİ 23 HAZİRAN

    İhaleye katılacak yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 23 Haziran 2026 günü saat 16.30'a kadar TMSF'nin İstanbul Şişli'deki merkezine teslim etmeleri gerekiyor.

    Teklif zarfları ise 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30'da açılacak. Süreç, en yüksek teklifin belirlenmesi için yapılacak açık artırma ile tamamlanacak.

