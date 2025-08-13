Düzce TSO\'nun Yeni Hizmet Binası Temeli Atıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının temel atma törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Geçen ay nefes kredisi yaştık. 30 milyar lira kredi vardı. 1 hafta içerisinde hemen başvurular doldu. İnşallah yakında ek bir bütçe olacak" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, "Düzce'de böyle bir hizmet binasının temel atma törenine katılmaktan büyük gurur duyuyorum. Düzce iş dünyasında il protokolünün verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bir şehirde başarı böyle birlik ve beraberlikten geçiyor. Marka olan şehirlerin hepsine bakın hepsinde bu şekilde birlik ve beraberlik var. Bu sebepte Düzce'de yakında marka olacak. Allah onlardan razı olsun. Bugün Türkiye teknolojide kendi arabasını çıkartabildiyse savunma sanayinde başarılar yapabiliyorsa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sayesindedir. Düzce'nin dışında da çok bilen yok ama ben heryerde bunu söylüyorum" dedi.

" Berlin, Paris ve Londra odaları ile aynı hizmeti veriyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın A kalite bir hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Hizmet binası bir hizmet anlayışıdır. Düzce TSO üyesine yakışan en kaliteli şekilde ulaşmak için yapılan böyle bir binadan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ticaret ve Sanayi Odası yönetimimize teşekkür ediyorum. Akrediteyi üyeler çok bilmez. Ama A kalite akteditesi olan Düzce TSO'muzu tebrik ediyorum. Paris, Berlin ve Londra TSO odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorlarsa Düzce TSO'da aynı hizmeti veriyor. Tam 5 yıldızlı akredite olan bir TSO'muz var. Dünya'da ki tüm odaları denetleyen bir kurum tarafından her yıl denetlemeler yapılır. Düzce TSO bu konuda yoğun bir çalışma yapıyor. Allah kendilerinden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Üyelerimizin sıkıntılarını çözmek için uğraşıyoruz"

Oda başkanlarının bir maaş almadığını ve şehirlere bir şeyler kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ne menfaatleri var diyorlar. Biz burada bir kuruş para almıyoruz. Devlette işlerimiz yok. Kendilerine bir kuruş almazlar. Ne var? İnsanlara fayda sağlıyorlar. Benim oda başkanlarımın hepsi ölümden sonraki hayatta sınıfı geçebilmek için kendi yaşadığı bölgedeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Odalarımız iş dünyamızın asli temsil bölgeleridir. Odalarımız hizmet kalitesini geliştirmesi gerekiyor. Düzce TSO üyeleri için yoğun çalışma yapıyorlar.sıkıntıları bana iletiyorlar bende ilgi kurumlara iletiyorum. Mayıs ayında ekonomi şurası yaptık. 83 il ve ilçe başkanlarımız geldi. Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ekonomi bakanımıza anlattık. Üyelerimizin sıkıntıları ile ilgili İstanbul'da Merkez Bankası başkanımız ile görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ek bütçe çıkacak"

Hisarcıklıoğlu, "Geçen ay nefes kredisi yaştık. 30 milyar lira kredi vardı. 1 hafta içerisinde hemen başvurular doldu. İnşallah yakında ek bir bütçe olacak. Bunu da üyelerimize duyuracağız. İnşallah hayırlı olacak. İmkanlar ölçüsünde eliminden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Düzce artık bir marka haline geldi. Turizm, tarım ve sanayi konularında büyük gelişme sağladı. Bu konularda çalışmalar yapan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Şehrimiz hızla gelişiyor"

Düzce'nin hızla geliştiğini ve hizmet kalitesinin arttığını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce'ye güzel bir yatırım yapılıyor. Bugün böyle bir binamızın temel atma programına katılıyoruz. Dünya'ya 2 milyar 211 milyon dolarlık ihracaat yapan bir şehir Düzce. Burası her geçen gün gelişen bir şehir. Düzce nüfusu 8-10 bin arasında artışında olan bir kent. Böyle gelişen bir şehrin hızla planlamaya ihtiyacı var. Gerek belediye gerek diğer kurumlarımız bu konuda hızla çalışmalar yapıyor. Hizmet talebi gelmeden hizmet edilme çalışmaları yapılıyor. Eğitim, ulaşım, kırsal alt yapı her konuda el ele gönül gönüle vermiş Düzce'nin geleceği için umutla bakan Düzce'nin geleceği için kalpten kalbe bakan bir şehir var. Düzce hızla gelişmeye devam ederken böyle bir hizmet binamızın şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Düzce'nin geleceğini planlıyoruz"

İş merkezi ve Hizmet binasının konumunun Düzce için değerli olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce gayri safi milli hasılada 19. il. İhracatta ise 20. sıradayız. Bundan bir kaç sene önce nir sempozyum yaptık ve Düzce'nin 50 yılını tartıştık. Bunu bir kitap halinde yayınladık. Bizim yaptığımız her işte geleceğe dönük çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Gelecekte Düzce hangi yönde olacak onları çevre planı düzenimize işlemeye çalışıyoruz. 81 il var. 51'i küçük 30'u büyükşehir. Sadece Düzce'de çevre planını bakanlıktan aldık. Diğer şehirlerde çevre planı yapmak Çevre ve Şehircilik Bakanlığında. Bu çalışma hızla devam ediyor. İnşallah Düzce'nin geleceğini belirlemiş olacağız. Burada bir iş merkezi olacak. Bir blok ta TSO'nun hizmet binası olacak. Burada güzel bir hizmetin temelini atıyoruz. Burası çok iyi bir konumda güzel bir hizmet vermiş olacak. Düzce'yi Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce'ye böyle bir binanın kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, " Hizmet binamızın odamıza, ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce ekonomisine destek veren firmalara plaketler verilmesinin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının temelleri atıldı. - DÜZCE